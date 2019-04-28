Футбол

«Лилль» и «Ницца» добились крупных победМатч ТВ 11:04

«Лилль» нанес поражение «Ниму» в 34-м туре чемпионата Франции. Матч завершился со счетом 5:0. Голы забили Лоик Реми, Жонатан Бамба, Мехмет Челик, Николя Пепе и Жозе Фонте. Крупной побед добилась и «Ницца», которая не имела проблем в игре аутсайдером «Генгамом».
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«Лилль» разгромил «Ним», «Ницца» крупно обыграла «Генгам»

Спорт-Экспресс11:20

«Лилль» и «Ницца» добились крупных побед

Sportbox.RU11:04

«Лилль» и «Ницца» добились крупных побед

Матч ТВ11:04

«Лилль» разгромил «Ним», «Ницца» крупно обыграла «Генгам»

Чемпионат11:06

«Лилль» разгромил «Ним», забив пять голов во втором тайме. Хет-трик защитника помог «Ницце» победить

Sport24.ru11:03

Лига 1. «Лилль» разгромил «Ним» и другие результаты

Бомбардир.ру10:56
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Политика

Телеканал НТВ покажет шоу с ведущим Владимиром Зеленским

В мае телекомпания НТВ выпустит на экраны шоу «Магия», ведущим которого станет избранный президент Украины Владимир Зеленский.
Обновлено в 11:19
Происшествия

На затонувшем под Петербургом катере не хватало спасательных жилетов

На затонувшем в Финском заливе вблизи от Санкт-Петербурга катере спасательных жилетов было меньше, чем пассажиров.
Обновлено в 07:43
Происшествия

Гуф опубликовал видео пожара в доме соседей

Российский рэпер Алексей Долматов, выступающий под псевдонимом Гуф, выложил в Сеть видеозапись пожара на соседском участке в городском округе Наро-Фоминска города Апрелевки.
Обновлено в 09:40
Шоу-бизнес

Пугачева встретилась с проигравшими дочери Алсу участниками «Голоса»

Ранее телеведущий Максим Галкин заявил, что не пустит своих детей на "Голос" после победы дочери Алсу.
Обновлено в 05:13
Политика

Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборах

Обновлено в 01:58
Энергетика

Миллер заявил об интересе Китая к большим поставкам газа из России

В октябре 2018 года об обсуждении с китайскими партнерами возможностей поставок газа сверх контрактного объема Миллер говорил во время Петербургского международного газового форума.
Обновлено в 08:24
Футбол

«Манчестер Сити» обыграл «Бернли» благодаря голу Агуэро

Обновлено в 11:41
Футбол

«Зенит» обыграл «Крылья Советов» в матче РПЛ

Обновлено в 11:41
Политика

«Порошенко воскрес»: Зеленского раскритиковали за обращение к Путину

Журналист Михаил Мищишин даже написал, комментируя обращение: "Порошенко воскрес".
Обновлено в 09:22
Футбол

Неймар может получить от 5 матчей дисквалификации за удар болельщика

Обновлено в 10:40
Происшествия

В Париже зафиксировали загрязнение воздуха близ Нотр-Дама свинцом

Обновлено в 11:16
Шоу-бизнес

Актрису Ирину Цывину похоронили под другой фамилией

Советскую, российскую актрису Ирину Цывину, последнюю жену актера Евгения Евстигнеева, скончавшуюся 18 апреля, похоронили на Троекуровском кладбище Москвы под другой фамилией.
Обновлено в 11:05
Политика

В Германии предложили новую стратегию по Донбассу

Фракция Свободной демократической партии Германии (СвДП) в бундестаге приняла документ, в котором содержатся предложения по новой стратегии урегулирования конфликта на востоке Украины.
Обновлено в 02:41
Транспорт

Пассажиры «Уральских авиалиний» обвинили авиакомпанию в мошенничестве

Пассажиры, купившие билеты на прямой рейс Москва-Париж, были возмущены тем, что авиакомпания «Уральские авиалинии» не предупредила их о запланированной пересадке в Калуге.
Обновлено в 10:47
Музыка

После победы дочери Алсу в шоу «Голос. Дети» началась проверка

"Есть признаки аномального голосования, инициирована проверка, чтобы выяснить, не модерировалось ли голосование в пользу одного из участников", – цитирует РБК представителя телекомпании.
Обновлено вчера в 01:28
Финансы

Рубль теряет позиции к доллару и евро

Рубль снижается по отношению к евро и доллару. Это следует из данных Московской биржи.
Обновлено 25 апреля в 03:26
Общество

В Москву возвращаются ночные заморозки

Синоптики ожидают, что в ближайшие пару дней температура воздуха в Москве и Подмосковье не будет превышать 13 градусов тепла.
Обновлено в 03:26
Происшествия

В Ростовской области при падении машины в реку погибли пять человек

В Ростовской области устанавливаются обстоятельства гибели водителя и четырех пассажиров во время падения автомобиля в реку Дон.
Обновлено в 09:45
Происшествия

На набережной в Санкт-Петербурге прогремел взрыв

Обновлено в 09:31
Происшествия

Около 50 машин столкнулись из-за града на автобане в Германии

По меньшей мере 25 человек пострадали в результате столкновения около 50 машин на автобане в Германии, четверо из них были госпитализированы с серьезными травмами, сообщает Stern.
Обновлено в 11:50
Политика

Соловьев жестко ответил американцу, обвинившему РФ в угрозе Пентагону

Американец Ариэль Коэн в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» заявил, что якобы Россия угрожала США нанести удар по Пентагону за восемь секунд.
Обновлено в 07:17
Автоспорт

Даниэль Риккардо оштрафован за столкновение с Даниилом Квятом

Стюарды Гран При Азербайджана рассмотрели инцидент, произошедший на 33-м круге между Даниэлем Риккардо и Даниилом Квятом.
Обновлено в 11:33
Политика

В Раде потребовали от России отменить указ о паспортах Донбассу

Первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко потребовала от России отменить решение об упрощенной выдаче российских паспортов жителям Донбасса.
Обновлено в 10:11
Происшествия

В Казани сбили женщину, перебегавшую магистраль с коляской

Обновлено в 08:43
Наука

Ученые выяснили, к чему приводят стресс на работе и недосып

Стресс на работе вместе с нарушением сна у людей с гипертонией связаны с трехкратным повышением риска смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.
Обновлено в 09:15
Политика

Путин: Украина без транзита останется без газа

Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в КНР прокомментировал вопрос о подписании нового договора с Украиной на транзит природного газа.
Обновлено вчера в 05:49
Недвижимость

Съемные квартиры выросли в цене

Съемные квартиры выросли в цене Собственники жилья начали проще относиться к увеличению запрашиваемых ставок.
Обновлено в 03:16
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В Великобритании занялись усилением мер противодействия России и Китаю

Британское правительство работает над пакетом мер по противодействию РФ и КНР, в частности, в финансовой сфере, пишет британская газета The Sunday Times.
Обновлено в 07:29
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Французский путешественник пересек Атлантический океан в бочке

Обновлено в 06:01
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В Воронежской области потушили сильный пожар на складе «Магнита»

В Воронежской области в ночь с 27 на 28 апреля возник сильный пожар в распределительном центре «Магнита».
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