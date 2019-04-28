Футбол
«Лилль» и «Ницца» добились крупных победМатч ТВ вчера в 11:04
«Лилль» нанес поражение «Ниму» в 34-м туре чемпионата Франции. Матч завершился со счетом 5:0. Голы забили Лоик Реми, Жонатан Бамба, Мехмет Челик, Николя Пепе и Жозе Фонте. Крупной побед добилась и «Ницца», которая не имела проблем в игре аутсайдером «Генгамом».
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