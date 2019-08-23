Футбол
«Лилль» договорился с «Баварией» о переходе СаншешаSport24.ru 04:14
Полузащитник «Баварии» Ренату Саншеш продолжит карьеру в клубе французской Лиги 1 «Лилль». Как сообщил в твиттере журналист RMC Sport Мохамед Бухафси, сегодня днем португалец прибудет в Лилль для прохождения медицинского осмотра. 21-летний футболист договорился о пятилетнем контракте с «догами».
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