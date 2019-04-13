«Лилль» - ПСЖ: закрытие тураВсе про Спорт ру вчера в 13:33

Все про Спорт ру

Все про Спорт ру

Происшествия Фермер в США погиб после нападения казуара Фермер из американского штата Флорида погиб после нападения казуара.

Футбол Фанаты «Динамо» раскрасили стену Цоя Болельщики московского "Динамо" раскрасили стену Виктора Цоя на Арбате, передает "Советский спорт".

Шоу-бизнес В Сети появился запрещенный в СССР клип Аллы Пугачевой Со слов авторов песни, клип появился на Ленинградском телевидении, но позже был снят с ротации. Пугачеву обвинили в вульгарности.

Автоспорт Даниил Квят: не понимаю, чем я заслужил проезд через пит-лейн Контакт с испанцем запустил цепную реакцию, так что я не понимаю, каким образом в этом инциденте я заслужил проезд через пит-лейн.

Политика Володин: Порошенко хватается за власть любыми способами Спикер Государственной думы России Вячеслав Володин, комментируя президентские выборы на Украине, заявил, что действующий глава государства Петр Порошенко пытается ухватиться за ускользающую из его рук власть любыми доступными способами.

Общество Красный и опухший язык является ранним признаком дефицита витамина В12 Специалисты Национальной службы здравоохранения отмечают, что ранним признаком нехватки витамина В12 могут служить изменения в состоянии языка.

Финансы Ставки рублевых вкладов крупнейших банков (% годовых) Банки ранжированы по размеру рублевого депозитного портфеля. Ставка указана с учетом капитализации и выплаты в конце срока.

Армия и оружие Американский генерал обеспокоен тем, что НАТО не понимает Россию России и странам Запада необходимо поддерживать более тесные контакты, чтобы лучше понимать намерения друг друга, заявил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кёртис Скапаротти в интервью Associated Press.

Происшествия Автобус с детьми перевернулся под Тулой В Тульской области в районе села Волынцево перевернулся автобус с детьми, в результате аварии пострадала женщина-сопровождающий, передает местный интернет-портал "Тульские новости".

Здоровье Любителям соли угрожает рак Раньше слова «хлеб да соль» означали гостеприимство, а теперь модные рестораны убирают со столов солонки, так как это, по мнению некоторых, белый яд.

Общество Гороскоп на неделю с 15 по 21 апреля: Водолеи флиртуют, Весы скучают Гороскоп на неделю с 15 по 21 апреля: Водолеи флиртуют, Весы скучают Полный гороскоп для всех знаков зодиака.

Хоккей Гусев подписал контракт с «Вегасом» Предыдущим клубом Гусева был СКА. С питерской командой россиянин контракт разорвал.

Транспорт Строители начали укладку рельсов на Крымском мосту со стороны Керчи Информационный центр проекта "Крымский мост" сообщил о начале укладки рельсов на железнодорожной части путепровода со стороны Керчи.

Политика В КНДР заявили о планах купить два российских самолета В КНДР рассматривают возможность купить у России два гражданских самолета для международных рейсов.

Происшествия Найдено тело одного из пропавших под Костромой мальчиков В Костромской области обнаружили тело одного из двух мальчиков, которые 6 апреля ушли гулять и пропали без вести.

Энергетика Сирийские власти приняли ряд мер для борьбы с бензиновым кризисом Правительство Сирии в воскресенье объявило о ряде новых мер для борьбы с бензиновым кризисом, в результате которого очереди к АЗС в среднем составляют 150-200 автомобилей, в том числе вдвое урезана квота на бензин для авто государственных учреждений.

Армия и оружие В ДНР рассказали о перестрелке между ВСУ и бойцами «Правого сектора» Как сообщил глава пресс-службы Народной милиции Даниил Безсонов, бойцы «Правого сектора» самовольно заняли в Авдеевке гостинично-развлекательный комплекс «Царская охота» без согласования с командованием ВСУ.

Важное за сутки «Мисс Россия» получила корону из белого золота и 3 млн рублей Увлекается живописью и мечтает устраивать поэтические вечера. Она получила корону из белого золота и 3 млн рублей.

Армия и оружие Самолет армии Хафтара сбит в Ливии «Силы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии сбили военный самолет армии генерала Халифы Хафтара», — передает вещатель.