Футбол
«Лилль» - ПСЖ: закрытие тураВсе про Спорт ру вчера в 13:33
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 17:56, Ашберн
Происшествия
Умерла вдова Слободана Милошевича
Обновлено в 15:07
Происшествия
Фермер в США погиб после нападения казуара
Фермер из американского штата Флорида погиб после нападения казуара.
Обновлено в 01:16
Футбол
Фанаты «Динамо» раскрасили стену Цоя
Болельщики московского "Динамо" раскрасили стену Виктора Цоя на Арбате, передает "Советский спорт".
Обновлено в 10:38
Шоу-бизнес
В Сети появился запрещенный в СССР клип Аллы Пугачевой
Со слов авторов песни, клип появился на Ленинградском телевидении, но позже был снят с ротации. Пугачеву обвинили в вульгарности.
Обновлено в 07:06
Наука
Создан не дающий воде замерзнуть даже при -263°C жир
Обновлено 12 апреля в 16:09
Кино
Умерла актриса Биби Андерссон, звезда фильмов Бергмана
Обновлено в 15:41
Общество
Умер лауреат Нобелевской премии по медицине Пол Грингард
Обновлено в 15:23
Автоспорт
Даниил Квят: не понимаю, чем я заслужил проезд через пит-лейн
Контакт с испанцем запустил цепную реакцию, так что я не понимаю, каким образом в этом инциденте я заслужил проезд через пит-лейн.
Обновлено в 08:00
Культура
В Эрмитаж привезли «Святого Георгия» Паоло Уччелло
Обновлено вчера в 13:21
Политика
Володин: Порошенко хватается за власть любыми способами
Спикер Государственной думы России Вячеслав Володин, комментируя президентские выборы на Украине, заявил, что действующий глава государства Петр Порошенко пытается ухватиться за ускользающую из его рук власть любыми доступными способами.
Обновлено в 16:39
Хоккей
Женская сборная США по хоккею выиграла ЧМ в девятый раз в истории
Сборная США в девятый раз в истории выиграла золото чемпионата мира.
Обновлено в 16:39
Общество
Красный и опухший язык является ранним признаком дефицита витамина В12
Специалисты Национальной службы здравоохранения отмечают, что ранним признаком нехватки витамина В12 могут служить изменения в состоянии языка.
Обновлено 12 апреля в 12:14
Финансы
Ставки рублевых вкладов крупнейших банков (% годовых)
Банки ранжированы по размеру рублевого депозитного портфеля. Ставка указана с учетом капитализации и выплаты в конце срока.
Обновлено в 03:17
Армия и оружие
Американский генерал обеспокоен тем, что НАТО не понимает Россию
России и странам Запада необходимо поддерживать более тесные контакты, чтобы лучше понимать намерения друг друга, заявил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кёртис Скапаротти в интервью Associated Press.
Обновлено в 16:37
Происшествия
Автобус с детьми перевернулся под Тулой
В Тульской области в районе села Волынцево перевернулся автобус с детьми, в результате аварии пострадала женщина-сопровождающий, передает местный интернет-портал "Тульские новости".
Обновлено в 16:06
Здоровье
Любителям соли угрожает рак
Раньше слова «хлеб да соль» означали гостеприимство, а теперь модные рестораны убирают со столов солонки, так как это, по мнению некоторых, белый яд.
Обновлено в 10:30
Футбол
Дубль Мины помог «Валенсии» обыграть «Леванте»
Обновлено в 16:57
Общество
Гороскоп на неделю с 15 по 21 апреля: Водолеи флиртуют, Весы скучают
Гороскоп на неделю с 15 по 21 апреля: Водолеи флиртуют, Весы скучают Полный гороскоп для всех знаков зодиака.
Обновлено вчера в 17:10
Хоккей
Гусев подписал контракт с «Вегасом»
Предыдущим клубом Гусева был СКА. С питерской командой россиянин контракт разорвал.
Обновлено в 14:58
Транспорт
Строители начали укладку рельсов на Крымском мосту со стороны Керчи
Информационный центр проекта "Крымский мост" сообщил о начале укладки рельсов на железнодорожной части путепровода со стороны Керчи.
Обновлено в 14:28
Политика
В КНДР заявили о планах купить два российских самолета
В КНДР рассматривают возможность купить у России два гражданских самолета для международных рейсов.
Обновлено в 15:01
Происшествия
Найдено тело одного из пропавших под Костромой мальчиков
В Костромской области обнаружили тело одного из двух мальчиков, которые 6 апреля ушли гулять и пропали без вести.
Обновлено в 12:30
Энергетика
Сирийские власти приняли ряд мер для борьбы с бензиновым кризисом
Правительство Сирии в воскресенье объявило о ряде новых мер для борьбы с бензиновым кризисом, в результате которого очереди к АЗС в среднем составляют 150-200 автомобилей, в том числе вдвое урезана квота на бензин для авто государственных учреждений.
Обновлено в 17:26
Армия и оружие
В ДНР рассказали о перестрелке между ВСУ и бойцами «Правого сектора»
Как сообщил глава пресс-службы Народной милиции Даниил Безсонов, бойцы «Правого сектора» самовольно заняли в Авдеевке гостинично-развлекательный комплекс «Царская охота» без согласования с командованием ВСУ.
Обновлено в 13:48
Важное за сутки
«Мисс Россия» получила корону из белого золота и 3 млн рублей
Увлекается живописью и мечтает устраивать поэтические вечера. Она получила корону из белого золота и 3 млн рублей.
Обновлено в 10:05
Армия и оружие
Самолет армии Хафтара сбит в Ливии
«Силы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии сбили военный самолет армии генерала Халифы Хафтара», — передает вещатель.
Обновлено в 14:52
Происшествия
МВД Дагестана подтвердило задержание и.о. начальника ОМВД Каспийска
Ранее источник в правоохранительных структурах республики сообщил ТАСС, что Ашикова задержали по подозрению в соучастии финансированию терроризма по делу его брата, бывшего заместителя начальника управления МВД Махачкалы Раипа Ашикова.
Обновлено в 14:17