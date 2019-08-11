Происшествия
На трассе под Казанью произошла утечка опасного веществаРИА Новости 08:06
На трассе М7 "Волга" в Татарстане произошла утечка опасного вещества из автоцистерны, сообщило главное региональное управление МЧС. Как уточняется, инцидент случился примерно в 11 утра около деревни Званка Пестречинского района.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 14:28, Вашингтон
Общество
Versace извинился за футболки с картой Китая без Макао и Гонконга
Итальянский модный дом Versace извинился за выпуск в продажу футболок и толстовок с картой, на которой Гонконг и Макао отмечены как отдельные государства, а не как специальные административные районы Китая.
Обновлено в 12:34
Футбол
Виктор Гончаренко: «ЦСКА очень плохо начинал атаки»
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после матча 5-го тура чемпионата России против "Сочи" (0:0) подвел итоги встречи и отметил, что команда плохо начинала атаки.
Обновлено в 14:05
Футбол
«Локомотив» разгромил «Урал» и поднялся на второе место в РПЛ
Благодаря победе "Локомотив" с десятью очками поднялся на второе место.
Обновлено в 11:52
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП в Подмосковье
На 159 км Рижского шоссе в Подмосковье, в городском округе Шаховская случилось ДТП, в котором погибли пять человек.
Обновлено в 13:37
Здоровье
В Москве студентка за несколько дней умерла от загадочной болезни
В Москве двадцатилетняя студентка умерла от загадочной болезни, которую не смогли распознать врачи.
Обновлено в 13:19
Армия и оружие
В США оценили российский бомбардировщик «шестого поколения» ПАК ДА
Американское издание The National Interest оценило перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА), отметив, что он станет бомбардировщиком шестого поколения.
Обновлено в 14:16
Армия и оружие
Появилось видео демонстрации ракетного комплекса «Кинжал»
Обновлено вчера в 16:15
Общество
Около 50 тысяч человек приняли участие в митинге на проспекте Сахарова
По данным организации «Белый счетчик», которая вела подсчет на входных рамках проверки 10 августа, в митинге на проспекте Сахарова приняли участие 49,9 тысяч человек.
Обновлено вчера в 10:14
Футбол
«Манчестер Юнайтед» разгромил «Челси» в первом туре АПЛ
"Манчестер Юнайтед" на домашней арене победил "Челси" со счетом 4:0 в рамках первого тура Английской премьер-лиги.
Обновлено в 13:28
Происшествия
На крестившего ребенка в Гатчине священника подали заявление в полицию
На священника, который проводил обряд крещения в Мариенбургском покровском храме в Гатчине, подали заявление в полицию из-за жестокого обращения.
Обновлено в 11:43
Политика
На Украине опубликовали письма крымчан о жизни в России
Советник главы Минагрополитики Украины Александр Лиев, занимавший в 2010 году пост министра курортов Автономной Республики Крым, опубликовал цитаты из писем жителей полуострова, в которых они рассказали ему о том, как изменился Крым после воссоединения с Россией.
Обновлено вчера в 13:41
Происшествия
Украинская балерина Светлана Исакова погибла в ДТП
Ведущая солистка балета Харьковского национального академического театра оперы и балета Светлана Исакова разбилась насмерть в автомобильной аварии.
Обновлено в 06:41
Футбол
Рибери отклонил предложения из России, Нидерландов и Саудовской Аравии
Согласно информации источника, в подписании 36-летнего хавбека были заинтересованы клубы из России, Нидерландов и Саудовской Аравии.
Обновлено в 10:34
Общество
В российских колледжах исчезнут почти 100 профессий
Из перечня профессий и специальностей уберут почти 100 позиций, не пользовавшихся у абитуриентов популярностью в последние пять лет.
Обновлено в 07:29
Происшествия
В Румынии туристический поезд сошел с рельсов
Туристический поезд «Мокэница» сошел с рельсов в горах Марамуреша, сообщается на странице Инспекции по чрезвычайным ситуациям румынского округа Марамуреш в Facebook.
Обновлено вчера в 19:23
Космос
Небольшие спутники смогут предоставить радиолокационные изображения поверхности Земли в высоком разрешении
Благодаря перемещению своей небольшой антенны на большом расстоянии относительно объекта съёмки, спутник получает изображение в более высоком разрешении, сравнимым с более мощным и тяжелым радиооборудованием.
Обновлено в 04:43
Общество
Ситуацию дворника с долгом в 2 млрд рублей проконтролирует омбудсмен
Уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова проследит за ситуацией с дворником из Воскресенска, которая должна около двух млрд рублей.
Обновлено в 11:33
Происшествия
Водитель взорвавшейся на МКАД Tesla сообщил детали аварии
Водитель взорвавшегося на МКАД автомобиля Tesla сообщил детали ДТП в интервью телеканалу РЕН ТВ.
Обновлено в 09:58
Политика
Медведев прилетел в Туркменистан
Российский премьер-министр Дмитрий Медведев сегодня прибыл в Туркменистан, где завтра в национальной туристической зоне "Аваза" в Туркменбаши на побережье Каспия пройдет I Каспийский экономический форум.
Обновлено в 13:41
Экономика
AP: ущерб от штормов и наводнений в США за полгода составил $1,2 млрд
Экономический ущерб, нанесенный штормами и наводнениями инфраструктуре 24 американских штатов за первую половину 2019 года, составил $1,2 млрд.
Обновлено в 14:02
Происшествия
Под Волгоградом задержали сбежавших из психбольницы пациентов
Полицейские Волгоградской области задержали двух преступников, совершивших побег из психиатрической больницы.
Обновлено в 11:45
Волейбол
Российские волейболисты завоевали путёвку на ОИ-2020
Обновлено в 14:06
Политика
РКН потребовал от Google не рекламировать незаконные акции в YouTube
В воскресенье Роскомнадзор потребовал от Google прекратить практику рекламы несанкционированных массовых мероприятий на видеохостинге YouTube.
Обновлено в 08:50
Экономика
Bloomberg опубликовал рейтинг богатейших семей мира
Обновлено вчера в 18:49
Религия
Рекордное число мусульман отмечает Курбан-байрам в Москве
Ранее 11 августа президент России Владимир Путин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам, отметив вклад мусульманских организаций в поддержание межнационального и межрелигиозного диалога в стране.
Обновлено в 04:31
Политика
Великобритания задействует «поправку Магнитского» после Brexit
Великобритания начнет использовать «поправку Магнитского» после Brexit.
Обновлено в 10:40
Армия и оружие
Глава Мюнхенской конференции оценил планы США вывести войска из ФРГ
Председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер высказался в связи с заявлением американского посла в ФРГ Ричарда Гренелла о возможности вывода части войск США из Германии и переброски военных в Польшу.
Обновлено в 01:46
Армия и оружие
Сирийские СМИ сообщили об атаке беспилотников на авиабазу Хмеймим
ПВО российской авиабазы Хмеймим, расположенной в Сирии, в настоящий момент отражают атаку предположительно беспилотных летательных аппаратов, запущенных боевиками.
Обновлено в 14:02