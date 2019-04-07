Происшествия
Пожар на подземной парковке в Москве потушенВести ФМ 04:47
Пожар на подземной парковке в Москве потушен. Его площадь составила 50 квадратных метров. Жильцов дома эвакуировали: всего 200 человек.
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Армия и оружие
Стреляющий дровами танк Т-80 попал на видео
На 61-м бронетанковом заводе под Санкт-Петербургом танк Т-80 произвел выстрел поленом, для того чтобы оценить состояние пушки после ремонта боевой машины.
Обновлено в 09:37
Футбол
«Зенит» и «Локомотив» объявили стартовые составы на матч РПЛ
Обновлено в 11:09
Армия и оружие
Ужас на поле боя: в США оценили новые подствольные гранатометы России
Американские СМИ проанализировали возможности 40-мм российских подствольных гранатометов ГП-25 "Костер", принятых на вооружение еще в советское время, и новых российских ГП-34, а также сравнили их с аналогом М203, который используют военные США.
Обновлено в 07:31
Общество
В Омске детский паровозик прокатился под песню Rammstein
Обновлено в 09:01
Армия и оружие
Сарадж потребовал арестовать Хафтара
Глава правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаиз Сарадж потребовал от военного прокурора страны выдать ордер на арест командующего Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара, сообщил телеканал «Аль-Арабия».
Обновлено в 10:44
Политика
Порошенко посмертно наградил погибшую в Донбассе пулеметчицу Ведьму
Президент Украины Петр Порошенко посмертно наградил орденом Богдана Хмельницкого пулеметчицу Яну Червоную (позывной Ведьма), погибшую в Донбассе а результате обстрела ополченцев.
Обновлено в 10:55
Шоу-бизнес
Валерий Леонтьев заболел и перенес концерты
Обновлено в 00:56
Происшествия
В Киеве автора фильмов о Майдане побили за жалобы на русскую музыку
Кинорежиссера-документалиста Юрия Грузинова, снимавшего сюжеты о Майдане и событиях в Донбассе, побили в Киеве после жалоб на звучавшую в кафе русскую музыку.
Обновлено в 10:38
Здоровье
Роспотребнадзор предупредил о начале сезона активности клещей
"Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека информирует о начале сезона активности клещей, который ежегодно начинается с начала апреля с появления теплых дней и таяния снега С начала года привито от клещевого энцефалита более 800 тыс. человек, планируется привить более 3 млн человек", - говорится в сообщении.
Обновлено в 10:11
Футбол
Диего Коста отрицает оскорбления матери арбитра
Нападающий "Атлетико" Диего Коста сообщил своим одноклубникам, что он не оскорблял мать арбитра в матче против "Барселоны".
Обновлено в 10:10
Общество
Матвиенко отмечает юбилей в Санкт-Петербурге в кругу семьи
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отмечает свой 70-летний юбилей в кругу семьи, прогуливаясь по Санкт-Петербургу, вечером планирует посетить концерт классической музыки.
Обновлено в 08:21
Здоровье
Названы пять снижающих давление продуктов
Обновлено в 04:48
Религия
Православные верующие отметят Благовещение Пресвятой Богородицы
В воскресенье Русская православная церковь отмечает праздник Благовещения, патриарх Кирилл совершит в воскресенье литургию в Благовещенском соборе Московского Кремля.
Обновлено в 00:48
Технологии
День рождения Рунета празднуется 7 апреля
7 апреля отмечается День рождения Рунета (RuNet).
Обновлено в 03:33
Армия и оружие
Украинские солдаты убили в Донбассе деда за мотороллер
Киевские силовики продолжают совершать преступления против мирного населения Донбасса, мародерствовать и устраивать пьяные разборки.
Обновлено в 10:17
Происшествия
В ЮАР слон убил браконьера, охотившегося на носорога
Обновлено в 07:03
Хоккей
Александр Могильный: приятно, что мой рекорд побил именно Кучеров
Президент хабаровского "Амура" и член тройного золотого клуба Александр Могильный признался, что ему импонирует игра российского нападающего "Тампы-Бэй Лайтнинг" Никиты Кучерова, который накануне побил его рекорд по количеству очков в "регулярке" НХЛ.
Обновлено в 09:57
Политика
В МИД Венгрии срочно вызвали украинского посла
Украинского посла в Будапеште Любовь Непол вызвали в МИД Венгрии. Об этом сообщает агентство Agerpres.
Обновлено в 07:53
Наука
Белок MFN1 останавливает нейродегенерацию в мутантных мышах
Обновлено в 04:45
Армия и оружие
Четверо мирных жителей погибли при обстреле сирийской провинции Хама
Четверо мирных жителей погибли при обстреле боевиками жилых районов города Масьяф в сирийской провинции Хама.
Обновлено в 04:01
Армия и оружие
В ДНР заявили, что сорвали провокацию ВСУ
Обновлено в 10:30
Шоу-бизнес
Дочь Юлии Началовой впервые вышла в свет после похорон матери
Дочь Юлии Началовой, внезапно скончавшейся 16 марта в возрасте 38 лет, Вера в первый раз вышла на публику после случившего несчастья в семье.
Обновлено в 07:53
Политика
Нетаньяху пообещал аннексировать поселения на Западном берегу Иордана
Выполнить обещание премьер-министр собирается, объявив суверенитет Израиля над поселениями Западного берега, где живут сотни тысяч граждан еврейского государства.
Обновлено вчера в 14:32
Транспорт
ЦОДД предупредил о серьезных осложнениях на дорогах юго-востока Москвы
Серьезные осложнения ожидаются в понедельник, 8 апреля, на дорогах юго-востока Москвы в связи с закрытием восьми станций метро Таганско-Краснопресненской линии.
Обновлено в 08:27
Музыка
Тима Белорусских обиделся на организаторов премии «Жара»
Обновлено в 10:25