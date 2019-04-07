Происшествия
Ликвидирован крупный пожар на подземной парковке в жилом доме в МосквеREGNUM 07:00
Ликвидирован о возгорание на подземной парковке в многоэтажном жилом доме на севере Москвы. Об этом 7 апреля сообщила пресс-служба ГУ МЧС по городу. Восемь гаражных боксов загорелось утром 7 апреля в подземном паркинге жилого дома на Ленинградском шоссе в Москве.
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Технологии
Замглавы Минкомсвязи поделился прогнозами о будущем Рунета и соцсетей
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Политика
Австрия объяснила, почему придерживается санкций ЕС в отношении России
Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила, что Австрия придерживается санкций Евросоюза в отношении России, потому что их ввели из-за нарушения международного права, сообщает ТАСС.
Обновлено в 07:05
Шоу-бизнес
Валерий Леонтьев заболел и перенес концерты
Обновлено в 00:56
Армия и оружие
США временно вывели военный контингент из Ливии
Обновлено в 07:09
Наука
Любопытство является признаком высокого уровня интеллекта
Обновлено вчера в 11:56
Хоккей
Хоккеист Войнов может получить новую дисквалификацию от НХЛ
Российский хоккеист Вячеслав Войнов может получить новое отстранение от хоккея на длительный срок.
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Футбол
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Армия и оружие
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Обновлено в 08:10
Армия и оружие
Армия Хафтара продолжает наступление на Триполи
Ливийская национальная армия под командованием маршала Халифы Хафтара продолжает наступление к центру Триполи, несмотря на призывы ООН.
Обновлено вчера в 06:09
Происшествия
На станции московского метро произошел пожар
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Общество
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Обновлено в 00:07
Шоу-бизнес
Брат Владимира Кузьмина назвал «бредом» информацию о его онкологическом заболевании
Кузьмин опроверг, что болен раком и даже пригрозил СМИ, распространяющим ложную информацию, судом.
Обновлено в 06:25
Гаджеты
Apple решила экономить на камерах для iPhone
Компания Apple экономит на камерах для своих iPhone, пишут журналисты издания PhoneArena, которые ссылаются на данные аналитиков Cowen.
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Здоровье
Пациент с опухолью мозга принялся шутить прямо во время операции
В Великобритании пациент с опухолью мозга принялся шутить во время операции. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Обновлено в 07:28
Футбол
«Уфа» одержала минимальную победу над «Ростовом»
7 апреля между коллективами «Уфа» и «Ростов» на стадионе «Нефтяник» был разыгран матч 22-го тура регулярного сезона РПЛ 2018/19.
Обновлено в 07:21
Политика
Тереза Мэй предупредила о последнем шансе на Brexit
Премьер-министр подчеркнула, что чем дольше идет процесс утверждения сделки с Брюсселем, тем выше шанс, что Великобритания никогда не выйдет из ЕС.
Обновлено в 01:50
Общество
В Москве на 8 апреля объявили желтый уровень погодной опасности
Синоптики объявили желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье 8 апреля.
Обновлено в 05:27
Футбол
Тренер «Атлетико» прокомментировал удаление Косты
Обновлено в 03:22
Общество
Образовательный комплекс построят в Восточном округе
Образовательный комплекс, включающий школу и детский сад, построят в рамках программы реновации в Ивановском на востоке Москвы, сообщил начальник территориальной проектно-планировочной мастерской «ГлавАПУ» Андрей Шиншинов.
Обновлено в 05:20
Политика
Матвиенко рассказала о работе с Путиным
По словам Матвиенко, если Путин приглашает в свою команду определенного человека, следовательно, он ему доверяет.
Обновлено в 01:50
Происшествия
В Росгвардии рассказали о задержании иностранца с наркотиками в Москве
Сотрудники вневедомтсвенной охраны Росгвардии в Москве задержали 36-летнего гражданина одной из стран Западной Европы за хранение наркотиков.
Обновлено в 07:35
Происшествия
Главарю «Тамбовской» ОПГ Барсукову предъявлены обвинения по делу об убийстве Старовойтовой
Обновлено в 08:01
Армия и оружие
На Украине прошли испытания ракеты «Нептун»
Президент Украины Петр Порошенко объявил о завершении испытаний под Одессой крылатой ракеты «Нептун».
Обновлено 05 апреля в 13:43
Политика
МИД Венгрии вызвал украинского посла
Украинского посла в Венгрии Любовь Непал вызвали в венгерский МИД. Об этом сообщает национальное информационное агентство Румынии Agerpres.
Обновлено в 05:42