Происшествия

Ликвидирован крупный пожар на подземной парковке в жилом доме в МосквеREGNUM 07:00

Ликвидирован о возгорание на подземной парковке в многоэтажном жилом доме на севере Москвы. Об этом 7 апреля сообщила пресс-служба ГУ МЧС по городу. Восемь гаражных боксов загорелось утром 7 апреля в подземном паркинге жилого дома на Ленинградском шоссе в Москве.
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Спасатели потушили пожар на подземной парковке московской многоэтажки

Интерфакс04:32

Видео с места пожара на подземной парковке жилого дома в Москве

РЕН ТВ03:00

Стало известно о состоянии пострадавшего при пожаре на подземной парковке

Вечерняя Москва07:07

Пожар в подземном паркинге на севере Москвы ликвидирован

Агентство Москва04:42

Названа причина пожара на парковке на Ленинградском шоссе

Москва 2406:40

Пожарные ликвидировали возгорание на парковке на севере Москвы

ТАСС04:30

На горевшей парковке в Москве повреждены семь машин и восемь боксов

РИА Новости06:30
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