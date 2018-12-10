Как говорится, будем работать не числом, а умением.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев упразднил департамент молодежной политики, глава которого Ольга Глацких была отстранена от должности после слов о том, что государство «ничего не должно» молодежи. На его базе будет создано новое региональное ведомство.

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