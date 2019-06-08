Кино
Ликвидатор из Чернобыля обвинил HBO в искажении правдыГазета.Ru вчера в 23:42
Один из ликвидаторов аварии на Чернобыльской атомной электростанции Евгений Шевченко заявил, что создатели сериала HBO "Чернобыль" исказили факты. Об этом сообщает телеканал "360". По словам ликвидатора, никто не задерживал людей в Припяти, а эвакуацию готовили с первых минут аварии.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
«Они врут, что людей не эвакуировали»: Сериал «Чернобыль» шокировал ликвидатора аварии на АЭС своей ложью
Евгений Шевченко, удостоенный государственных наград ликвидатор событий на чернобыльской АЭС, ужаснулся искажению фактов в нашумевшем сериале телеканала HBO. Он написал две книги про события рокового для страны 1986-го года.Телеканал 360°вчера в 11:21
Подробнее о событии
Показать все источники
«Они врут, что людей не эвакуировали»: Сериал «Чернобыль» шокировал ликвидатора аварии на АЭС своей ложью
Телеканал 360°вчера в 11:21
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 02:36, Ашберн
Армия и оружие
США разочарованы тем, что военнослужащие Турции обучались работе с С-400 в России
Соединенные Штаты разочарованы решением Турции отправить своих военнослужащих в Россию, чтобы обучаться работе с зенитными ракетными системами (ЗРС) С-400.
Обновлено вчера в 23:06
Автоспорт
Первая ошибка Хэмилтона за 29 Гран-при: влетел в стену на ровном месте
Столкновение со стеной в Монреале стало первой однозначной невынужденной ошибкой Хэмилтона аж за 29 Гран-при — в предыдущий раз англичанин не сумел справиться с болидом на Гран-при Бразилии 2017 года.
Обновлено вчера в 15:20
Происшествия
Вылет самолета Utair задержали из-за сбоя на борту
В Международном аэропорту Емельяново (Красноярск) задержали вылет рейса авиакомпании Utair в Иркутск.
Обновлено в 02:05
Автоспорт
Леклер показал лучшее время на второй практике Гран-при Канады
Обладателем лучшего результата по итогам второго практики стал пилот Ferrari Шарль Леклер.
Обновлено вчера в 17:35
Политика
Премьер Пакистана призвал индийского коллегу к переговорам
Премьер-министр Пакистана Имран Хан написал письмо своему индийскому коллеге Нарендре Моди.
Обновлено в 02:14
Политика
Украинский суд арестовал пять «Русланов» российской авиакомпании
Подольский районный суд по ходатайству Главного управления Нацполиции в Киеве арестовал и запретил эксплуатацию пяти гражданских транспортных самолетов Ан-124-100 "Руслан" российской авиакомпании "Волга-Днепр", сообщили в пресс-службе юридической фирмы "Ильяшев и партнеры", которая представляет интересы госпредприятия "Антонов".
Обновлено вчера в 10:12
Шоу-бизнес
Ольга Бузова прибыла на премию МУЗ-ТВ на верблюдах
Российская телеведущая и певица Ольга Бузова появилась на красной дорожке на премии МУЗ-ТВ в сопровождении верблюдов и мускулистых мужчин.
Обновлено вчера в 17:46
Транспорт
В некоторых поездах дальнего следования могут убрать вагоны-рестораны
Генеральный директор «Федеральной пассажирской компании» (ФПК, «дочка» РЖД) Петр Иванов сказал, что в некоторых поездах дальнего следования могут убрать вагоны-рестораны.
Обновлено в 00:30
Общество
Mash: состояние Бари Алибасова ухудшилось
Обновлено в 16:15 Ухудшилось состояние продюсера Бари Алибасова. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Обновлено вчера в 06:41
Политика
Зеленский утвердился в правильности решения распустить Раду
Президент Украины Владимир Зеленский по итогам работы Верховной Рады за последнее время утвердился в правильности своего решения о ее досрочном роспуске.
Обновлено вчера в 14:42
Футбол
Россию могут исключить из новой Лиги чемпионов
Россию могут исключить из новой Лиги чемпионов из-за низких показателей в рейтинге УЕФА.
Обновлено в 00:33
Кино
Сценарист «Чернобыля» удивлен реакцией россиян и украинцев на сериал
Как признался сценарист, он нервничал из-за возможного неприятия "Чернобыля" на Украине, в России, Белоруссии и других бывших советских республиках.
Обновлено вчера в 03:01
Политика
Трамп: США и Мексика достигли соглашения по торговле и мигрантам
Соединенные Штаты достигли с Мексикой соглашения по торговле и мигрантам, поэтому Вашингтон не будет вводить с понедельника пошлины на мексиканские товары.
Обновлено вчера в 21:07
Происшествия
23 человека пострадали в ДТП со школьным автобусом в Германии
23 человека пострадали в Германии в результате столкновения автобуса с легковым автомобилем.
Обновлено вчера в 20:43
Общество
На юго-востоке Москвы почти в семь раз был превышен уровень сероводорода
В ночь на 8 июня датчики «Мосэкомониторинга» на юго-востоке Москвы зафиксировали почти семикратное превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) сероводорода.
Обновлено в 01:48
Футбол
Андрей Шевченко: «Переполняют эмоции - и все они только положительные»
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко после разгромной победы над Сербией в матче отборочного турнира Евро-2020 (5:0) признался, что очень рад.
Обновлено вчера в 19:13
Политика
Путин передал бывший завод Порошенко в госсобственность России
Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче «Объединенной судостроительной корпорации» акций «Севастопольского морского завода», который прежде принадлежал бывшему президенту Украины Петру Порошенко.
Обновлено вчера в 10:29
Политика
Глава немецкого концерна призвал защитить «Северный поток — 2» от США
Глава крупнейшего немецкого химического концерна BASF Мартин Брудермюллер выступил в поддержку проекта "Северный поток — 2" и призвал вернуть Россию в международное сообщество.
Обновлено в 00:00
Политика
Пушков оценил требования «Нафтогаза» к России
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал условия, которые выдвинул глава «Нафтогаза» Андрей Коболев в вопросе переговоров по поставкам газа на Украину.
Обновлено вчера в 21:07
Происшествия
Задержаны еще трое подозреваемых в убийстве спецназовца
Сотрудники правоохранительных органов задержали еще троих подозреваемых по делу об убийстве бывшего спецназовца Никиты Белянкина.
Обновлено вчера в 09:21
Футбол
Президент «Атлетико»: «Барселона» не пытается купить Гризманна у нас
Напомним, что Антуан Гризманн мог перейти в "Барселону" еще в прошлом году, однако тогда после нескольких недель переговоров он принял ерешение еще на сезон остаться в "Атлетико".
Обновлено вчера в 10:33
Наука
Определена главная причина старения
Обновлено вчера в 05:09
Шоу-бизнес
Принцесса Монако Шарлотта Казираги тайно крестила младшего сына
Французским журналистам удалось выяснить, что 31 мая Шарлотта и Димитрий крестили младшего сына — семимесячного Бальтазара.
Обновлено вчера в 22:00
Политика
Трамп призвал NASA сосредоточиться на Марсе
Обновлено вчера в 14:47
Армия и оружие
Двое украинских военных погибли при попытке прорыва позиций ДНР
В результате атаки на позиции Донецкой Народной Республики (ДНР) погибли двое боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил 7 июня начальник пресс-службы Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.
Обновлено вчера в 08:44
Гаджеты
На следующей неделе глава AMD расскажет о планах по поддержке трассировки лучей
Источник изображения: AMD Подытожила свой комментарий госпожа Коттер обещанием раскрыть на E3 2019 планы компании о внедрении трассировки лучей в сфере графики.
Обновлено вчера в 07:26
Баскетбол
«Торонто» одолел «Голден Стэйт» в НБА
"Торонто Рэпторс" в гостях одолел "Голден Стэйт Уорриорз" в четвертом матче финальной серии НБА, передает "Советский спорт".
Обновлено в 00:01
Культура
Эрнст рассказал о судьбе шоу «Голос. Дети»
Обновлено в 01:57
Армия и оружие
Хуситы уничтожили американский ударный беспилотник MQ-9 Reaper
Обновлено вчера в 10:46
Кино
Стартовали съемки сразу двух продолжений «Последнего богатыря»
Обновлено вчера в 10:27