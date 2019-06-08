Ликвидатор из Чернобыля обвинил HBO в искажении правдыГазета.Ru вчера в 23:42

Евгений Шевченко, удостоенный государственных наград ликвидатор событий на чернобыльской АЭС, ужаснулся искажению фактов в нашумевшем сериале телеканала HBO. Он написал две книги про события рокового для страны 1986-го года.

с чего всё началось

Один из ликвидаторов аварии на Чернобыльской атомной электростанции Евгений Шевченко заявил, что создатели сериала HBO "Чернобыль" исказили факты. Об этом сообщает телеканал "360". По словам ликвидатора, никто не задерживал людей в Припяти, а эвакуацию готовили с первых минут аварии.

Ликвидатор из Чернобыля обвинил HBO в искажении правды

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