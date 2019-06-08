Кино
Создателей сериала «Чернобыль» снова обвинили в искажении правдыLenta.ru 01:56
«Цель искажения фактов заключается в том, чтобы вот эту нашу государственную конструкцию раскачать», — заявил он, добавив, что в будущем это отрицательно повлияет на имидж страны. Ранее другие ликвидаторы аварии на ЧАЭС раскритиковали сериал «Чернобыль».
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«Они врут, что людей не эвакуировали»: Сериал «Чернобыль» шокировал ликвидатора аварии на АЭС своей ложью
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«Они врут, что людей не эвакуировали»: Сериал «Чернобыль» шокировал ликвидатора аварии на АЭС своей ложью
Телеканал 360°вчера в 11:21
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 04:08, Ашберн
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