Общество
Ликование выпущенных из «китовой тюрьмы» косаток попало на видеоРИА Новости вчера в 20:45
Поведение выпущенных в Охотское море косаток из "китовой тюрьмы" на опубликованном в сети видео говорит о том, что они ликуют, а синхронность движений указывает на отсутствие проблем с мышцами, сообщил РИА Новости пресс-секретарь НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) Алексей Смородов.
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с чего всё началось
Специалисты выпустили двух косаток и шесть белух из «китовой тюрьмы» в море, сообщается на сайте Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).Ведомостивчера в 05:47
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Две косатки, выпущенные из приморской бухты Средней, направляются к Шантарским островам
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