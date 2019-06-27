Общество

Ликование выпущенных из «китовой тюрьмы» косаток попало на видеоРИА Новости вчера в 20:45

Поведение выпущенных в Охотское море косаток из "китовой тюрьмы" на опубликованном в сети видео говорит о том, что они ликуют, а синхронность движений указывает на отсутствие проблем с мышцами, сообщил РИА Новости пресс-секретарь НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) Алексей Смородов.
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с чего всё началось
Специалисты выпустили двух косаток и шесть белух из «китовой тюрьмы» в море, сообщается
 на сайте Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).
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