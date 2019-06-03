Футбол

Лихтштайнер сообщил об уходе из «Арсенала»ProstoProSport 10:20

Защитник лондонского «Арсенала» Штефан Лихтштайнер решил покинуть англичан в летнее межсезонье. Об этом швейцарский футболист заявил в своем Instagram.
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Лихтштайнер сообщил об уходе из «Арсенала»

ProstoProSport10:20

Лихтштайнер покидает лондонский «Арсенал»

Soccer.ru10:29

Лихтштайнер объявил об уходе из «Арсенала»

Евро-футбол.ру10:27

Лихтштайнер объявил об уходе из лондонского «Арсенала»

РИА Новости11:33

Лихтштайнер объявил об уходе из «Арсенала»

Чемпионат10:18

Лихтштайнер объявил об уходе из «Арсенала»

Sport24.ru10:00

Лихтштайнер попрощался с «Арсеналом»

Спорт-Экспресс09:25
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