Футбол
Лихтштайнер сообщил об уходе из «Арсенала»ProstoProSport 10:20
Защитник лондонского «Арсенала» Штефан Лихтштайнер решил покинуть англичан в летнее межсезонье. Об этом швейцарский футболист заявил в своем Instagram.
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Автоматически обработано 7268 источников, обновлено в 13:46, Ашберн
Политика
Зеленский отреагировал на снос памятника Жукову в Харькове
Обновлено в 10:43
Происшествия
Друг погибшего в Подмосковье спецназовца назвал предполагаемого убийцу
Обновлено вчера в 21:51
Армия и оружие
Черноморский флот получит три новых корабля
"Иван Антонов" и "Владимир Емельяненко" относятся к крупнейшим кораблям из композиционных материалов.
Обновлено в 10:41
Теннис
Новак Джокович вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос»
Обновлено в 12:36
Общество
Организатор протестов в Екатеринбурге оштрафована на 20 тысяч рублей
Ленинский районный суд Екатеринбурга оштрафовал представительницу движения «Парки и скверы» Анну Балтину за организацию акций, участники которых выступали против строительства храма Святой Екатерины в одном из скверов города.
Обновлено в 06:47
Общество
Сегодня курские выпускники сдают ЕГЭ по русскому языку
Курские выпускники продолжают сдавать единый госэкзамен. 3 июня ребята пишут второй обязательный экзамен по русскому языку.
Обновлено в 06:39
Политика
Стала известна цель тайной встречи Зеленского с олигархом
Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель подтвердила информацию о неформальной встрече главы государства с украинским олигархом Виктором Пинчуком.
Обновлено в 12:59
Происшествия
Рамазана Абдулатипова вызвали в суд по делу о коррупции в Дагестане
Абдулатипов как бывший глава Дагестана будет допрошен по уголовному делу в отношении экс-премьера Дагестана Абдусамада Гамидова и бывшего заместителя Гамидова Раюдина Юсуфова.
Обновлено в 10:24
Происшествия
В США три человека погибли при крушении вертолета
Три человека погибли, один пострадал в результате крушения вертолета в американском штате Арканзас, сообщает телеканал KNWA News со ссылкой на местную полицию и департамент по чрезвычайным ситуациям.
Обновлено в 12:43
Кино
Умер заслуженный артист России Геннадий Матвеев
Обновлено в 04:36
Происшествия
Суд в Швеции не стал заочно арестовывать Ассанжа
Если бы суд санкционировал арест Ассанжа, то прокуратура Швеции могла бы выдать евросоюзный ордер на его арест, который подразумевает экстрадицию в Швецию.
Обновлено в 12:09
Происшествия
На Украине умер ребенок, раненный пьяными полицейскими
Ребенок, которого тяжело ранили полицейские в Киевской области, умер в больнице, передает в понедельник телеканал "Прямой".
Обновлено в 12:22
Наука
Кофе объявлен безопасным для сердца напитком
Обновлено в 11:12
Политика
Вексельберг назвал «тотальным жизненным кризисом» санкции США против него
Российский бизнесмен Виктор Вексельберг рассказал в интервью Financial Times о том, как американские санкции отразились на его жизни.
Обновлено в 10:05
Происшествия
В Азовском море ищут выпавшего за борт матроса буксира
В Азовское море вылетел вертолет МЧС России с десантной группой "Крым-СПАС" для поиска члена экипажа буксира, который выпал за борт.
Обновлено в 13:11
Политика
МВД РФ: тысячи жителей Донбасса обратились за российским гражданством
Несколько тысяч граждан самопровозглашенных ДНР и ЛНР обратились в Россию с заявлениями о гражданстве.
Обновлено в 13:08
Политика
Юлия Мендель стала пресс-секретарем Зеленского
Пресс-секретарем президента Украины стала Юлия Мендель. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
Обновлено в 07:32
Общество
Меланья Трамп приехала в Лондон в платье с его достопримечательностями
Супруга президента США Меланья Трамп в преддверии совместного государственного визита с мужем в Великобританию надела платье с изображением достопримечательностей Лондона.
Обновлено в 10:05
Происшествия
На Ямале возбуждено уголовное дело после гибели двух полицейских
Следователи в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) возбудили уголовное дело после гибели двух полицейских и супруги одного из них в Ноябрьске, сообщается в понедельник на сайте регионального управления СК.
Обновлено в 09:06
Здоровье
Онколог Андрей Каприн: безопасного загара не существует
По словам российского онколога, загар на 74% увеличивает риск развития меланомы. Врач считает, что безопасного загара не существует.
Обновлено в 10:52
Авто
Volvo запустила в России сервис подписки на автомобили
Обновлено в 13:15
Транспорт
В Шереметьеве пообещали уладить ситуацию с выдачей багажа
Ситуацию с задержками при выдаче багажа в аэропорту Шереметьево пообещали уладить к концу июня. Об этом сообщается на сайте авиагавани.
Обновлено в 12:32
Шоу-бизнес
Татьяна Навка заявила, что мечтает о сыне
В комментариях подписчики тут же начали спрашивать Татьяну про сыновей и тогда фигуристка решила добавить: Говорят: «Сын - это вечная любовь женщины!»
Обновлено в 03:00
Происшествия
Адвокат автора «Сталингулага» выясняет обстоятельства проверки МВД, о которой были уведомлены родители его клиента
Защита автора телеграм-канала "Сталингулаг" Александра Горбунова выясняет обстоятельства проверки МВД, о которой были уведомлены его родители.
Обновлено в 13:34
Экономика
Орешкин заявил о прошедшем пике инфляции
По словам министра, инфляция достигла максимума в марте — 5,3%. «Но наши оценки — это самая слабая цифра в этом году», — сообщил он и добавил, что инфляция прошла свой пик и начнет замедляться.
Обновлено в 08:26
Шоу-бизнес
Галкин отругал Малахова и назвал его лжецом
Галкин назвал Малахова «главным телесплетником страны» и обвинил издание в заказной публикации.
Обновлено в 08:33
Транспорт
Телеведущий Якубович отказался извиняться за езду по тротуарам
Известный телеведущий Леонид Якубович был замечен в Чебоксарах при езде на автомобиле по тротуару.
Обновлено вчера в 14:29