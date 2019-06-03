Лихтштайнер сообщил об уходе из «Арсенала»ProstoProSport 10:20

Защитник лондонского «Арсенала» Штефан Лихтштайнер решил покинуть англичан в летнее межсезонье. Об этом швейцарский футболист заявил в своем Instagram.

Лихтштайнер сообщил об уходе из «Арсенала»

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