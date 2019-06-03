Футбол
Лихтштайнер сообщил об уходе из «Арсенала»ProstoProSport 10:20
Защитник лондонского «Арсенала» Штефан Лихтштайнер решил покинуть англичан в летнее межсезонье. Об этом швейцарский футболист заявил в своем Instagram.
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Транспорт
Задержки багажа в «Шереметьево» прекратятся до конца июня
Несколько дней в «Шереметьево» пассажиры не могут вовремя получить багаж. Некоторым пришлось ждать чемоданы по пять часов.
Обновлено в 11:59
Кино
В Сети возмутились отсутствием темнокожих в «Чернобыле»
Обновлено в 13:08
Происшествия
Женщину, оставившую двух детей в подмосковном хостеле, арестовали
Мать, которая оставила двух годовалых детей в хостеле в Котельниках, арестована по решению суда, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий.
Обновлено в 13:13
Политика
Зеленский внес в Раду законопроект о незаконном обогащении
Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект об уголовной ответственности чиновников за незаконное обогащение.
Обновлено в 14:00
Энергетика
Цены на нефть в понедельник продолжили снижение
Цены на нефть в понедельник продолжили снижение.
Обновлено в 10:52
Политика
Трамп забыл, что подарил Елизавете II в прошлом году
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не узнал подарок, который в прошлом году вручил британской королеве Елизавете II.
Обновлено в 16:48
Игры
Bethesda намерена удивить фанатов Fallout 76 на E3
Bethesda выпустила многопользовательский Fallout 76 в 2018 году, после чего получила огромное количество критических отзывов об игре из-за проблем с геймплеем и некачественный пиар.
Обновлено в 05:20
Происшествия
В США разбился вертолёт. Погибли люди
Три человека погибли при падении вертолёта в американском штате Арканзас, сообщает 3 июня телеканал KNWA News.
Обновлено в 14:01
Политика
Мэр Харькова призвал покаяться и начать прямые переговоры с Россией
Мэр Харькова Геннадий Кернес выступил за прямые переговоры между Украиной и Россией.
Обновлено в 03:44
Гаджеты
WWDC 2019. iPadOS — новая операционная система для iPad
Apple представила специальную операционную систему для iPad, которая предоставляет множество новых возможностей для планшетов Apple. iPadOS значительно расширяет функционал iPad и приближает его к тому, чтобы стать полноценной заменой ноутбука.
Обновлено в 15:05
Шоу-бизнес
У пятилетнего принца Джорджа появились первые домашние обязанности
Маленький принц приносит пакеты с продуктами в Анмер-Холл. «У принца Джорджа появилась первая работа», - шутят в британской прессе.
Обновлено в 16:28
Футбол
Instagram-аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ модели заблокировали
Аккаунт в Instagram американской модели Кинси Волански, выбежавшей на поле в финальном матче Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем», заблокировали.
Обновлено вчера в 16:45
Политика
Кучма отреагировал на возвращение в контактную группу по Донбассу
Ранее Зеленский вернул Кучму в контактную группу по Донбассу.
Обновлено в 10:26
Единоборства
Энди Руис хочет реванш с Джошуа
Мексиканский боксер Энди Руис-младший хочет реванша с Джошуа, передает "Советский спорт".
Обновлено в 13:34
Футбол
Сборная России по футболу разгромила «Чертаново» в контрольном матче
Сборная России по футболу одержала победу с крупным счётом над клубом «Чертаново» в контрольном матче на базе национальной команды в Новогорске.
Обновлено в 10:51
Политика
WSJ: Россия отозвала большую часть своих советников из Венесуэлы
Большую часть своих специалистов, которые занимались подготовкой венесуэльских военнослужащих и выполнением контрактов на поставку российского оружия, отозвала российская сторона из Венесуэлы.
Обновлено в 01:48
Гаджеты
Apple объявила об отказе от iTunes
Компания Apple на ежегодной конференции для разработчиков сообщила об отказе от iTunes.
Обновлено в 16:00
Здоровье
Росздравнадзор: Популярные таблетки от давления могут вызывать рак
Росздравнадзор заподозрил многие популярные таблетки от давления в способности вызывать рак.
Обновлено в 12:10
Шоу-бизнес
Фотографии особняка Пугачевой и Галкина на Кипре попали в Сеть
Практически завершается строительство особняка певицы Аллы Пугачевой и телеведущего Максима Галкина.
Обновлено в 06:41
Шоу-бизнес
Русская жена экс-короля Малайзии родила сына
Жена бывшего короля Малайзии, уроженка России Оксана Воеводина родила первого ребенка, передает StarHit.
Обновлено в 16:18
Политика
Киев готовится к захвату Крыма в Брюсселе
Речь идет о планах по захвату российского полуострова.
Обновлено в 14:19
Культура
Каналу BadComedian грозит закрытие из-за иска в 1 млн рублей
Российский блогер и обозреватель фильмов BadComedian, которого на самом деле зовут Евгений Баженов, рассказал, что его YouTube-канал может быть закрыт в связи с иском кинокомпании Kinodanz.
Обновлено в 16:21
Авто
Продажи Lada Granta Cross стартуют 12 июня
"Автоваз" 12 июня 2019 года запускает в продажу универсал Lada Granta Cross, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 07:20
Политика
Вексельберг назвал санкции США «тотальным жизненным кризисом»
Президент фонда «Сколково» и глава группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг назвал свое попадание в санкционный список США «полным жизненным кризисом».
Обновлено в 14:04
Происшествия
Прокуратура обвинила свидетеля по делу Захарченко в фальсификациях
«Возбуждено уголовное дело о фальсификации доказательств (ч. 1 ст. 303 УК РФ) в отношении Ивана Кожевникова — одного из фигурантов расследования дела бывшего сотрудника МВД России Дмитрия Захарченко», — говорится в сообщении.
Обновлено в 09:41
Политика
Яценюк спешно покинул Украину, сообщают СМИ
Обновлено вчера в 21:32
Политика
Слуцкий назвал условие возвращения России в ПАСЕ
Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что российская делегация может вернуться к работе в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), если она в первый день своей летней сессии 24 июня примет доклад по вопросу прав национальных делегаций с рекомендациями регламентного комитета.
Обновлено в 15:37
Общество
В центре Петербурга поселился тюлененок
Обновлено в 09:52
Происшествия
На Украине умер ребенок, раненный пьяными полицейскими
Ребенок, которого тяжело ранили полицейские в Киевской области, умер в больнице, передает в понедельник телеканал "Прямой".
Обновлено в 12:22