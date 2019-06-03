Лихтштайнер объявил об уходе из лондонского «Арсенала»РИА Новости 11:33

Швейцарский защитник Стефан Лихтштайнер объявил о том, что покидает лондонский "Арсенал". Лихтштайнер на правах свободного агента перешел в "Арсенал" из туринского "Ювентуса" летом 2018 года. В прошедшем сезоне 35-летний футболист вышел на поле в 23 матчах и забил один мяч.

Лихтштайнер объявил об уходе из лондонского «Арсенала»

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