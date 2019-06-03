Лихтштайнер объявил об уходе из «Арсенала»Sport24.ru вчера в 10:00

Защитник «Арсенала» Штефан Лихтштайнер объявил о своем уходе из клуба. 35-летний швейцарец перешел в лондонский клуб из «Ювентуса» летом 2018 года на правах свободного агента.

Лихтштайнер объявил об уходе из «Арсенала»

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