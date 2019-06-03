Футбол
Лихтштайнер объявил об уходе из «Арсенала»Sport24.ru вчера в 10:00
Защитник «Арсенала» Штефан Лихтштайнер объявил о своем уходе из клуба. 35-летний швейцарец перешел в лондонский клуб из «Ювентуса» летом 2018 года на правах свободного агента.
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Политика
Зеленский готовит стратегию «возвращения Крыма»
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе предстоящего визита в Брюссель намерен обсудить стратегию "возвращения" Крыма с чиновниками Евросоюза и НАТО, заявила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель в эфире "Телевизионной службы новостей" на канале "1+1".
Обновлено в 03:23
Единоборства
Боец UFC засчитал себе победу над Нурмагомедовым
Американский боец смешанного стиля (MMA) Нэйт Диас заявил, что считает себя сильнейшим представителем легкого веса в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).
Обновлено в 03:09
Политика
Президент США встретился с британской королевой
Хозяин Белого дома Дональд Трамп встретился с британской королевой Елизаветой II.
Обновлено вчера в 09:36
Происшествия
ВСУ обстреляли мечеть в Донецке, заявили в ДНР
Украинские силовики обстреляли мечеть в Донецке во время празднования мусульманского праздника Ураза-байрам, сообщили во вторник РИА Новости в Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.
Обновлено в 03:13
Технологии
Раскрыта загадка исчезнувшей древней цивилизации
Обновлено в 03:31
Культура
Собчак прокомментировала судебный иск против блогера BadComedian
Баженов уточнил, что ещё в январе 2019 года в суд на него подала кинокомпания Kinodanz.
Обновлено в 00:22
Гаджеты
В России стартуют продажи фотоаппаратов «Зенит М»
Продажи новой модели легендарных советских фотоаппаратов «Зенит» в новом исполнении под названием «Зенит М» стартуют в России во вторник, 4 июня.
Обновлено вчера в 23:17
Футбол
«Зенит» входит в двадцатку лучших команд рейтинга УЕФА
Отмечу, что клубный рейтинг УЕФА рассчитывается на основе выступлений клубов в еврокубках за последние пять сезонов.
Обновлено в 02:35
Происшествия
На месте Ашинской катастрофы пройдёт траурный митинг
Обновлено вчера в 03:36
Религия
Мусульмане отмечают Ураза-байрам
Мусульмане 4 июня отмечают один из главных праздников Ураза-байрам, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 02:44
Космос
Телескоп Hubble снял сближение галактики с Млечным путем
Новую фотографию галактики Messier 90, сделанную орбитальным телескопом Hubble с использованием нескольких детекторов излучения, разместил в понедельник портал Space.com.
Обновлено в 01:55
Гаджеты
Представлен новый Apple Mac Pro
Если в своё время Mac Pro уже прошлого поколения впечатлял дизайном и конструкцией, то новый Mac Pro в первую очередь поражает характеристиками.
Обновлено вчера в 16:02
Происшествия
Задержан первый подозреваемый в убийстве бывшего спецназовца ГРУ
Обновлено вчера в 17:00
Авто
«АвтоВАЗ» объявил цены на внедорожный универсал LADA Granta Cross
LADA Granta Cross в комплектации Comfort стоит от 577,8 тысяч рублей, а покупателю предлагается выбрать из трех вариантов компоновки двигателя и коробки передач.
Обновлено вчера в 09:10
Экономика
«Дом.РФ» станет партнером РЖД по застройке Рижского грузового двора
Госкомпания "Дом.РФ" станет партнером РЖД в девелоперском проекте, предполагающем застройку Рижского грузового двора в Москве, сообщила газета "Коммерсант".
Обновлено в 03:13
Гаджеты
Apple окончательно похоронила iPhone 5s
Обновление выйдет осенью 2019 года и будет доступно для iPhone, начиная от SE и 6s, и iPad, начиная от Air 2 и Mini 4. Таким образом 5s, 6 и более старые устройства перестанут получать обновления. iPhone 5s был выпущен в 2013 году и стал первым смартфоном Apple с 64-битным процессором.
Обновлено вчера в 21:03
Экономика
Росстат назвал отрасли экономики с самым резким ростом зарплат
В 2018 году 18,3% россиян почувствовали снижение зарплат, свидетельствуют данные исследования Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС.
Обновлено в 02:33
Армия и оружие
Опубликовано видео испытаний новой противоракеты ВКС России
Телеканал «Звезда» опубликовал видео испытательного пуска новой российской ракеты системы противоракетной обороны.
Обновлено в 02:25
Общество
Роструд напомнил о следующей короткой рабочей неделе
Следующие длинные выходные граждан РФ ждут в ноябре. Они будут отдыхать со 2 по 4 ноября в связи с Днем народного единства.
Обновлено вчера в 05:25
Авто
Volvo запустила в России сервис подписки на автомобили
Обновлено вчера в 09:50
Футбол
Платини назвал Мбаппе наследником Роналду и Месси
Что касается Мбаппе, то он, на мой взгляд, наследник Месси и Роналду.
Обновлено вчера в 17:36
Гаджеты
Китайские смартфоны осваивают рынок ремонта
Чаще всего среди китайских смартфонов в ремонт сдают Huawei Nova 2, Honor 8, Xiaomi Redmi Note 4 и Redmi 4X.
Обновлено 02 июня в 17:55
Теннис
Хачанов обыграл дель Потро на «Ролан Гаррос»
Обновлено вчера в 16:09
Политика
Зеленский восстановил Кучму в качестве представителя Киева в Минске
В понедельник, 3 июня, президент Украины Зеленский заявил, что бывший глава страны (1994-2004) Кучма вновь будет представлять Украину в трехсторонней контактной группе в Минске.
Обновлено вчера в 06:31
Экономика
Новую скоростную дорогу Джубга – Сочи не построят к 2024 году
Как напоминает РИА Новости, нынешняя дорога от Джубги до Сочи серьёзно перегружена, пробки растягиваются на километры.
Обновлено в 03:19
Политика
Кудрин надеется на освобождение Майкла Калви из-под домашнего ареста
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин выразил надежду на освобождение из-под домашнего ареста основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви, проходящего по делу о хищении 2,5 млрд рублей у банка "Восточный".
Обновлено в 02:46
Политика
В Крыму оценили последствия возможного продления санкций ЕС
Вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский заявил, что решение Евросоюза о продлении санкций против России из-за Крыма не повлияет на развитие экономики полуострова.
Обновлено в 01:12
Экономика
РБК узнал суть миллиардных исков к Михаилу Абызову
Как пишет РБК, который ознакомился с исковыми требованиями, когда долги Группы Е4 стали превышать активы, ответчики начали создавать видимость финансовой состоятельности, чтобы привлечь новые кредитные средства.
Обновлено в 02:35
Шоу-бизнес
Юлия Ковальчук рассказала о своих ошибках в браке
Обновлено вчера в 21:00
Кино
Британку возмутило отсутствие темнокожих актеров в «Чернобыле»
Обновлено вчера в 10:17