Футбол

Лихтштайнер сообщил об уходе из «Арсенала»ProstoProSport 10:20

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Защитник лондонского «Арсенала» Штефан Лихтштайнер решил покинуть англичан в летнее межсезонье. Об этом швейцарский футболист заявил в своем Instagram.
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Лихтштайнер объявил об уходе из лондонского «Арсенала»

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Лихтштайнер объявил об уходе из «Арсенала»

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Лихтштайнер объявил об уходе из «Арсенала»

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Лихтштайнер сообщил об уходе из «Арсенала»

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Лихтштайнер объявил об уходе из «Арсенала»

Sport24.ru10:00

Лихтштайнер попрощался с «Арсеналом»

Спорт-Экспресс09:25
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