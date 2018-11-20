Футбол
В параллельной игре группы 4 лиги D сборная Армении вырвала ничью в Лихтенштейне 2:2. У хозяев поля мячи забили Марсель Бюхель (44) и Николас Хаслер (47), а у гостей Саркис Адамян (9) и Александр Карапетян (85).
Советский спорт17:12
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Футбол
Сборная Нидерландов вышла в финальный турнир Лиги наций
Сборная Германии (2) финишировала третьей и в следующем розыгрыше турнира выступит в лиге B. Финальный турнир первого розыгрыша Лиги наций УЕФА пройдет с 5 по 9 июня 2019 года.
Обновлено в 19:41
Футбол
Алексей Миранчук: «Хочется занять первое место в группе»
Полузащитник «Локомотива» и сборной России Алексей Миранчук рассказал о настрое команды перед матчем со Швецией в рамках заключительного тура группового этапа Лиги наций УЕФА.
Обновлено в 22:41
Футбол
Секретарь ОНК сообщил, что Кокорин заболел в СИЗО
Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников рассказал, что нападающий «Зенита» Александр Кокорин, который находится под стражей в СИЗО «Бутырка», заболел.
Обновлено в 22:54
Футбол
«Спартак» проявляет интерес к полузащитнику «Асколи» Нинковичу
Полузащитник «Асколи» Никола Нинкович попал в сферу интересов «Спартака».
Обновлено в 15:29
Футбол
Исландия сыграла вничью с Катаром в товарищеском матче
Накануне завершился товарищеский матч Катар — Исландия. Встреча прошла в Бельгии и завершилась со счетом 2:2.
Обновлено в 17:22
Футбол
Пауло Дибала: «Футболисты сборной Аргентины хотят возвращения Месси»
Обновлено в 22:39
Футбол
Балотелли вернулся из отпуска с весом более 100 кг
Нападающий "Ниццы" Марио Балотелли вернулся из отпуска с избыточным весом, утверждает L'Equipe.
Обновлено в 22:31
Футбол
ФК «Урал» заподозрили в участии в договорном матче с подставным судьей
Футбольный клуб «Урал» оказался в списке других российских команд, попавших под подозрение в участии в договорных матчах с подставными судьями, которые при необходимости обеспечивали нужный результат.
Обновлено в 19:40
Футбол
Россиянин может получить пожизненный срок за атаку на «Боруссию»
Фигурант дела о нападении на футболистов и персонал дортмундской "Боруссии", устроивший взрыв у клубного автобуса, может быть осужден на пожизненный срок, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 15:22
Футбол
Вратарь Буффон отметил 23-ю годовщину дебюта в Серии А
Вратарь "ПСЖ" Джанлуиджи Буффон рассказал о своем дебюте в итальянском чемпионате 23 года назад, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 16:21
Футбол
Гризманн сыграет против Уругвая в особенных бутсах
Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн сыграет против Уругвая в особенных бутсах, фотографию которых он опубликовал в Twitter.
Обновлено в 19:39
Футбол
Луис Суарес прокомментировал проблемы Дембеле в «Барселоне»
Обновлено в 12:59
Футбол
Бонавентура пропустит до восьми месяцев из-за травмы колена
Обновлено в 15:57
Футбол
Гризманн: лучшим тренером для сборной Франции мог бы стать Зидан
Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн считает, что экс-наставник мадридского «Реала» Зинедин Зидан мог бы стать отличным тренером для национальной команды.
Обновлено в 17:59
Футбол
Александр Бородюк: «Неправильно, если мы начнем раздавать паспорта, чтобы за нас играли легионеры»
Бывший тренер сборной России Александр Бородюк отрицательно смотрит на натурализацию иностранцев для национальной команды.
Обновлено в 19:12