Футбол
Македония разгромила Гибралтар в домашнем матче Лиги наций со счетом 4:0 и заняла первое место в группе 4 Лиги D, благодаря чему поднялась в Лигу С. Армения сыграла в гостях вничью (2:2) с Лихтенштейном и осталась на втором месте в группе.
Sport24.ruвчера в 16:53
Подробнее о событии
Показать все источники
Сборная Македонии разгромила команду Гибралтара и вышла в третий дивизион Лиги наций
РИА Новостивчера в 17:59
Словакия вылетела в лигу С, проиграв чехам, Адамян и Карапетян принесли Армении ничью с Лихтенштейном
Евро-футбол.рувчера в 16:48
Автоматически обработано 7111 источников, обновлено в 00:44, Ашберн
Футбол
Сборная Нидерландов вышла в финальный турнир Лиги наций
Сборная Германии (2) финишировала третьей и в следующем розыгрыше турнира выступит в лиге B. Финальный турнир первого розыгрыша Лиги наций УЕФА пройдет с 5 по 9 июня 2019 года.
Обновлено вчера в 19:41
Футбол
Ари: «Уверен, мы можем лучше сыграть со шведами, чем с Германией»
Уверен, что мы можем сыграть лучше.
Обновлено в 00:39
Футбол
«Спартак» проявляет интерес к полузащитнику «Асколи» Нинковичу
Полузащитник «Асколи» Никола Нинкович попал в сферу интересов «Спартака».
Обновлено вчера в 23:17
Футбол
Пауло Дибала: «Все в сборной хотят возвращения Месси»
Обновлено в 00:20
Футбол
Норвегия обыграла Кипр и вышла в дивизион В Лиги наций
В параллельном матче Болгария и Словения сыграли вничью - 1:1. Норвегия набрала 13 очков, заняла первое место, вышла в дивизион С и гарантировала себе участие в плей-офф Евро-2020 если не пробьется через основной турнир.
Обновлено вчера в 17:29
Футбол
Секретарь ОНК сообщил, что Кокорин заболел в СИЗО
Игрок "Зенита" Александр Кокорин немного приболел в СИЗО и показался правозащитникам приунывшим, рассказал РИА Новости ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников.
Обновлено в 00:34
Футбол
Грузия в Лиге наций обыграла Казахстан и вышла в лигу С
В квартете с 16 очками первое место заняли грузины и обеспечили себе повышение в лигу С. На второй строчке расположился Казахстан (6 очков), на третьей Латвия (4), на четвертой Андорра (4).
Обновлено вчера в 23:39
Футбол
Россиянин может получить пожизненный срок за атаку на «Боруссию»
Фигурант дела о нападении на футболистов и персонал дортмундской "Боруссии", устроивший взрыв у клубного автобуса, может быть осужден на пожизненный срок, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 15:22
Футбол
Вратарь Буффон отметил 23-ю годовщину дебюта в Серии А
Вратарь "ПСЖ" Джанлуиджи Буффон рассказал о своем дебюте в итальянском чемпионате 23 года назад, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 16:21
Футбол
15 российских клубов подозреваются в договорных матчах
Кипрская компания Androsports с января 2016 года провела серию договорных товарищеских матчей с участием 15 российских клубов.
Обновлено вчера в 16:44
Футбол
Балотелли вернулся из отпуска с весом более 100 кг
Нападающий "Ниццы" Марио Балотелли вернулся из отпуска с избыточным весом, утверждает L'Equipe.
Обновлено вчера в 22:31
Футбол
Бонавентура пропустит до восьми месяцев из-за травмы колена
Обновлено вчера в 15:57
Футбол
Луис Суарес прокомментировал проблемы Дембеле в «Барселоне»
Обновлено вчера в 12:59
Футбол
Гризманн: лучшим тренером для сборной Франции мог бы стать Зидан
Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн считает, что экс-наставник мадридского «Реала» Зинедин Зидан мог бы стать отличным тренером для национальной команды.
Обновлено вчера в 17:59
Футбол
Гризманн сыграет против Уругвая в особенных бутсах
Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн сыграет против Уругвая в особенных бутсах, фотографию которых он опубликовал в Twitter.
Обновлено вчера в 19:39