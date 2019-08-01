Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессЛига чемпионов, 4-й отборочный раунд: расписание и результаты ответных матчей

Краснодар — Олимпиакос
сегодня
в 15:00
Лига чемпионов, Плей-офф
Стадион «Краснодар»
6 фото
22.00 (мск) Первый матч — 2:2 Црвена Звезда — Янг Бойз «Русенборг» — «Динамо» Загреб. 22.00 (мск) Первый матч — 0:2 Русенборг — Динамо З 28 августа, среда «Брюгге» — ЛАСК. 22.00 (мск) Первый матч — 1:0 Брюгге — ЛАСК «Аякс» — АПОЭЛ.
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Bethub.org11:07

Лига чемпионов, 4-й отборочный раунд: расписание и результаты ответных матчей

Спорт-Экспресс11:00

Лига чемпионов. Раунд плей-офф. «Русенборг» сыграет с загребским «Динамо», «Црвена Звезда» – с «Янг Бойз»

Sports.ru02:05

Лига чемпионов. «Краснодар» сыграет с «Олимпиакосом» и другие матчи раунда плей-офф

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