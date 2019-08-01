Футбол
Спорт-ЭкспрессЛига чемпионов, 4-й отборочный раунд: расписание и результаты ответных матчей
Лига чемпионов, Плей-офф
Стадион «Краснодар»
22.00 (мск) Первый матч — 2:2 Црвена Звезда — Янг Бойз «Русенборг» — «Динамо» Загреб. 22.00 (мск) Первый матч — 0:2 Русенборг — Динамо З 28 августа, среда «Брюгге» — ЛАСК. 22.00 (мск) Первый матч — 1:0 Брюгге — ЛАСК «Аякс» — АПОЭЛ.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 12:58, Вашингтон
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