Футбол

Лига чемпионов. «ПСЖ» примет «Манчестер Юнайтед»Бомбардир.ру 00:48

Сегодня состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором «ПСЖ» сыграет с «Манчестер Юнайтед». Первый матч завершился победой парижан – 2:0.
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«ПСЖ» - «Манчестер Юнайтед» - прогноз Дмитрия Зеленова на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов

Спорт-Экспресс13:29

Скомина обслужит матч «ПСЖ» – «Манчестер Юнайтед» в 1/8 финала Лиги Чемпионов

iReactor04 марта в 08:46

Генич: «ПСЖ на 75 % обеспечил себе проход в 1/4 финала ЛЧ»

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Ферги-тайм для Сульшера и последний шанс Ди Франческо: что мы увидим сегодня в ЛЧ

Советский спорт00:22

Где смотреть матч ПСЖ - Манчестер Юнайтед

Евро-футбол.рувчера в 18:48

«ПСЖ» — «Манчестер Юнайтед». Видеотрансляция, смотреть онлайн

Sport24.ru11:49
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 20:45, Ашберн
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В МИД подтвердили задержание граждан США в Новороссийске

В департаменте информации и печати МИД России подтвердили РИА Новости информацию о задержании американских граждан в Новороссийске.
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Дело против Vimpelcom кончилось в 2016 г. соглашением об урегулировании претензий, компания заплатила американским и нидерландским регуляторам $795 млн в виде штрафов и возврата доходов от незаконных сделок.
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Российский Aurus в США сравнили с Bentley и Rolls-Royce

Американские эксперты назвали представленные на Женевском международном автосалоне российские автомобили Aurus конкурентом легендарных Bentley и Rolls-Royce.
Обновлено в 20:14
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«Алмазный» миллиардер умер во время интимной пластики в Париже

Бельгийско-израильский миллиардер Эхуд Арье Ланиадо умер в Париже во время интимной пластики, сообщила газета Sudinfo.be.
Обновлено в 13:26
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Волгоградский депутат назвал получающих низкие пенсии тунеядцами

Обновлено в 13:57
Футбол

«Манчестер Юнайтед» выбил «ПСЖ» из розыгрыша Лиги чемпионов

Английский "Манчестер Юнайтед" обыграл французский "ПСЖ" в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 17:06
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Постпред Британии в ООН раскритиковала российскую науку

Постпред Великобритании при ООН Карен Пирс заявила, что российская наука "отсталая", передает РИА "Новости".
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Пассажиров экстренно севшего в Анадыре рейса заберет резервный борт

Обновлено 04 марта в 20:07
Происшествия

В университете Глазго было обнаружено взрывное устройство

Полиция связывает этот инцидент с обнаружением самодельных взрывных устройств в аэропортах Лондона.
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Обновлено в 13:48
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Россия в последнюю неделю февраля увеличила поставки нефти в США до 3,19 млн баррелей, что является максимальным недельным показателем с 2011 года.
Обновлено в 13:23
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Матери в одиночку: женщины смогут продолжить род, если мужчины вымрут

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Обновлено в 16:01
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Трамп прокомментировал новость о восстановлении полигона в КНДР

Восстановление стартовой площадки испытательного ракетного полигона Сохэ разочарует президента США Дональда Трампа.
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Фотограф Лошагин отсудил деньги за имущество убитой жены-модели

Обновлено в 08:20
Общество

Названы самые желанные женщинами подарки на 8 Марта

Большинство россиянок хотели бы получить в подарок на 8 Марта путевку на отдых.
Обновлено в 19:34
Политика

Володин остановил выступление Орешкина в Думе

Председатель Госдумы Вячеслав Володин на заседании нижней палаты парламента прервал выступление министра экономического развития Максима Орешкина и предложил его перенести, так как, по мнению спикера, глава ведомства не смог рассказать депутатам о прогнозе развития российской экономики.
Обновлено в 03:48
Армия и оружие

Пентагон собрался купить у Израиля системы ПВО «Железный купол»

Американский журнал Foreign Policy утверждает, что Пентагон обратился к Конгрессу США с просьбой выделить финансовые средства на приобретение у Израиля нескольких систем ПВО «Железный купол».
Обновлено в 17:50
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Лавров назвал условие размещения российских ракет в любом регионе мира

Глава российского МИДа Сергей Лавров заявил о праве России ответить зеркально на размещение американской стороной ракет, нарушающих Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), в той или иной части мира.
Обновлено в 11:54
Происшествия

ЕСПЧ присудил €5 тыс. экс-губернатору Сахалинской области Хорошавину

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Госдума отклонила предложение передавать пенсию по наследству

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По новым требованиям министерства, уплата транспортного налога с коэффициентом в 1,5 распространится на автомобили стоимостью от 3 млн до 5 млн рублей и возрастом не старше одного года.
Обновлено в 12:35
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