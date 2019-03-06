Лига чемпионов. «ПСЖ» примет «Манчестер Юнайтед»Бомбардир.ру 00:48

Сегодня состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором «ПСЖ» сыграет с «Манчестер Юнайтед». Первый матч завершился победой парижан – 2:0.

Общество Подмосковье вошло в число самых пьющих регионов страны В соответствии с результатами исследования, на которое сослалась газета «Известия», больше всего алкоголя в стране в 2018 году выпили жители Ненецкого автономного округа (28,6 л на человека в год), опередившие сахалинцев (28,3 л) и магаданцев (28,3 л).

Политика Медведев осадил давшего совет премьеру Люксембурга американского посла Премьер-министр России Дмитрий Медведев отреагировал на совет посла США в Люксембурге Рэнди Эванса по выстраиванию отношений этой европейской страны с Россией.

Общество Таможня Владивостока заявила, что не прекратила оформление авто иногородним Ранее ряд местных СМИ распространил информацию о том, что 5 марта Владивостокская таможня прекратила оформлять иномарки, которые ввозят жители других регионов.

Политика В МИД подтвердили задержание граждан США в Новороссийске В департаменте информации и печати МИД России подтвердили РИА Новости информацию о задержании американских граждан в Новороссийске.

Экономика МТС заплатит $850 млн за коррупцию в Узбекистане Дело против Vimpelcom кончилось в 2016 г. соглашением об урегулировании претензий, компания заплатила американским и нидерландским регуляторам $795 млн в виде штрафов и возврата доходов от незаконных сделок.

Спорт Оглашен состав сборной России на смешанную эстафету чемпионата мира Тренерский штаб сборной России по биатлону огласил состав команды на предстоящую стартовую гонку чемпионата мира.

Энергетика Россия увеличила поставки нефти в США Россия в последнюю неделю февраля увеличила поставки нефти в США до 3,19 млн баррелей, что является максимальным недельным показателем с 2011 года.

Происшествия Начальник из «Газпрома» обматерил подчиненных за «воровство трубы» На записи слышно, как член правления компании Сергей Прозоров распекает подчиненных за безответственное отношение к строительству объектов «Газпрома» в Ленобласти и исчезновение участка газопровода в Приозерске.

Авто В США назвали Aurus конкурентом Bentley и Rolls‐Royce Больше других американские журналисты выделили бронированный лимузин Aurus Senat L700, который превосходит размерами Rolls-Royce Phantom и Maybach 62.

Армия и оружие Постпред Британии в ООН раскритиковала российскую науку Постпред Великобритании при ООН Карен Пирс заявила, что российская наука "отсталая", передает РИА "Новости".

Политика Трамп прокомментировал новость о восстановлении полигона в КНДР Восстановление стартовой площадки испытательного ракетного полигона Сохэ разочарует президента США Дональда Трампа.

Футбол «Порту» победил «Рому» и вышел в четвертьфинал Лиги Чемпионов Португальский «Порту» сумел переиграть «Рому» в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов УЕФА и завоевать путёвку в следующий раунд соревнований.

Путешествия Туристам запретили ходить в шлепанцах в Италии Туристам запретили ходить в шлепанцах и пообещали наказывать всех ослушивавшихся штрафом в размере от трех до 170 тыс. руб. в Лигурии, сообщает Daily Mail.

Экономика «Русал» ожидает восстановления спроса на алюминий в 2019 и 2020 годах "Русал" ожидает восстановления спроса на алюминий в 2019-2020 годах после завершения торговых войн и кризисов предложения 2018 года.

Армия и оружие Пентагон собрался купить у Израиля системы ПВО «Железный купол» Американский журнал Foreign Policy утверждает, что Пентагон обратился к Конгрессу США с просьбой выделить финансовые средства на приобретение у Израиля нескольких систем ПВО «Железный купол».

Происшествия Суд вынес первый приговор по делу «Нового величия» Сергиево-посадский городской суд 5 марта вынес первый приговор по делу «Нового величия»: фигурант дела Рустам Рустамов получил полтора года лишения свободы условно, сообщает «ОВД-инфо» со ссылкой на адвоката Светлану Сидоркину, которая представляет интересы другого обвиняемого по делу.

Политика Путин подписал закон о запрете пользоваться смартфонами в армии Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете военным передавать СМИ и публиковать в интернете данные о себе и своих сослуживцах, который также запрещает военнослужащим иметь при себе гаджеты для передачи таких данных, передает ТАСС со ссылкой на текст закона.

Политика Трамп заявил о возможном отказе от дебатов на телеканалах демократов Президент США Дональд Трамп, отвечая на угрозы демократов отказаться от участия на поддерживающем кандидатов от республиканцев канале Fox News, отметил, что думает над отказом от участия в теледебатах на каналах, поддерживающих демократов.

Футбол Президент «ПСЖ» остался недоволен судейством в матче с «Манчестер Юнайтед» Президент "ПСЖ" Нассер Аль-Хелаифи негативно отозвался о работе судейской бригады в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед", передает "Советский спорт".

Политика На Украине заявили о наличии у Порошенко инструментов для установления мира в Донбассе Депутат Верховной рады, кандидат в президенты Украины от фракции «Оппозиционный блок — Партия мира и развития» Александр Вилкул заявил, что у нынешнего украинского лидера Петра Порошенко есть все необходимые инструменты для установления мира в Донбассе.

Политика Эрдоган допустил покупку у России С-500 Президент Турции Таийп Эрдоган объявил об закрытии сделки по приобретению у России ЗРК С-400 и заявил, что возможна новая сделка по ЗРК С-500, сообщает Reuters.