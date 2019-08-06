Голландский «Аякс» сыграл вничью с греческим ПАОК в первом матче третьего квалификационного раунда футбольной Лиги чемпионов. Встреча прошла в греческом городе Салоники и завершилась со счётом 2:2. В составе прошлогодних полуфиналистов турнира отличились Хаким Зиеш и Клас-Ян Хунтелар.

«Аякс» сыграл вничью с ПАОК в квалификации ЛЧ

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