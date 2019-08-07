Футбол

Лига чемпионов. ПАОК и «Аякс» выдали результативную ничьюВести.Ru 15:04

ПАОК — Аякс
2 – 2
Матч завершён
Лига чемпионов, Квалификация, сегодня
Стадион «Тумба»
10′
Хаким Зиеш
Лео Матос
28′
Чуба Акпом
32′
33′
Каспер Дольберг
Клас-Ян Хунтелар
37′
Нуссаир Мазрауи
Лео Матос
39′
57′
Клас-Ян Хунтелар
Димитриос Пелкас
Димитриос Лимниос
64′
Диего Бисесвар
Дуглас
72′
Лео Жаба
Мирослав Стох
79′
82′
Хаким Зиеш
Давид Нерес
82′
Нуссаир Мазрауи
Разван Марин
В Салониках прошел первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между ПАОКом и "Аяксом". Чемпионы Греции и Голландии сыграли вничью 2:2. "Аякс" вышел вперед на десятой минуте после штрафного в исполнении Хакима Зиеша. Полузащитник гостей точно пробил с острого угла.
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