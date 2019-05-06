Футбол
Лига чемпионов. «Ливерпуль» примет «Барселону» на «Энфилде»Бомбардир.ру 03:35
Сегодня в Англии состоится ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Барселоной». На «Камп Ноу» сильнее были каталонцы (3:0) благодаря дублю Лионеля Месси и голу Луиса Суареса.
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