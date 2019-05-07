Футбол

Если кто и может отыграть 0:3 у этой «Барселоны», так это «Ливерпуль»Спорт день за днем 04:35

Ливерпуль — Барселона
сегодня
в 15:00
Лига чемпионов, Полуфинал
Стадион «Энфилд»
Перед первой игрой «Ливерпуля» с «Барселоной» в полуфинале Лиги чемпионов сохранялась надежда, что на «Камп Ноу» английский клуб не ударит в грязь лицом. И, несмотря на разгромный счет 0:3, команда Юргена Клоппа продемонстрировала качественный футбол, за исключением лишь реализации моментов.
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