Футбол
Лига чемпионов. «Брюгге» одержал скромную победу над киевским «Динамо»Вести.Ru вчера в 16:26
Лига чемпионов, Квалификация, вчера
Ян Брейдел
Симон Дели
|21′
Ханс Ванакен
|37′
Деннис Эммануэль Бонавентуре
|38′
|41′
Денис Гармаш
|44′
Томаш Кендзера
|46′
Артем Беседин
Жерсон Родригес
|46′
Александр Караваев
Виктор Цыганков
Деннис Эммануэль Бонавентуре
Сибе Схрийверс
|63′
|64′
Беньямин Вербич
Карлос Мария Де Пена Бонино
|68′
Жерсон Родригес
|79′
Сергей Сидорчук
|82′
Тамаш Кадар
Брюгге
Расстановка 4‑3‑3
88
Миньоле
77
Мата
15
Митрович
17
Дели
2
Соболь
25
Вормер
26
Ритс
20
Ванакен
35
Тау
14
Чидози Окереке
16
Схрийверс
71
Бойко
94
Кендзера
26
Бурда
44
Кадар
16
Миколенко
15
Цыганков
5
Сидорчук
19
Гармаш
29
Буяльский
14
Де Пена
22
Родригес
Динамо (Киев)
Расстановка 4‑5‑1
Бельгийский "Брюгге" выиграл первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов у киевского "Динамо" со счетом 1:0. Единственный гол на счету капитана победителей Ханса Ванакена. Судьбу матча в Брюгге решил пенальти, назначенный в ворота киевлян на 37 минуте.
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«Брюгге» - «Динамо» К: прямая видеотрансляция матча 3-го квалификационного раунда ЛЧ
Sport.ruвчера в 13:14
Брюгге - Динамо Киев: когда и по какому каналу смотреть квалификационный матч Лиги чемпионов
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