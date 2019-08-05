Футбол

Лига чемпионов. «Брюгге» одержал скромную победу над киевским «Динамо»Вести.Ru 16:26

Брюгге — Динамо (Киев)
1 – 0
Матч завершён
Лига чемпионов, Квалификация, сегодня
Ян Брейдел
Симон Дели
21′
Ханс Ванакен
37′
Деннис Эммануэль Бонавентуре
38′
41′
Денис Гармаш
44′
Томаш Кендзера
46′
Артем Беседин
Жерсон Родригес
46′
Александр Караваев
Виктор Цыганков
Деннис Эммануэль Бонавентуре
Сибе Схрийверс
63′
64′
Беньямин Вербич
Карлос Мария Де Пена Бонино
68′
Жерсон Родригес
79′
Сергей Сидорчук
Бельгийский "Брюгге" выиграл первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов у киевского "Динамо" со счетом 1:0. Единственный гол на счету капитана победителей Ханса Ванакена. Судьбу матча в Брюгге решил пенальти, назначенный в ворота киевлян на 37 минуте.
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