Футбол
Лига чемпионов. «Брюгге» одержал скромную победу над киевским «Динамо»Вести.Ru 16:26
Лига чемпионов, Квалификация, сегодня
Ян Брейдел
Симон Дели
|21′
Ханс Ванакен
|37′
Деннис Эммануэль Бонавентуре
|38′
|41′
Денис Гармаш
|44′
Томаш Кендзера
|46′
Артем Беседин
Жерсон Родригес
|46′
Александр Караваев
Виктор Цыганков
Деннис Эммануэль Бонавентуре
Сибе Схрийверс
|63′
|64′
Беньямин Вербич
Карлос Мария Де Пена Бонино
|68′
Жерсон Родригес
|79′
Сергей Сидорчук
Брюгге
Расстановка 4‑3‑3
88
Миньоле
77
Мата
15
Митрович
17
Дели
2
Соболь
25
Вормер
26
Ритс
20
Ванакен
35
Тау
14
Чидози Окереке
16
Схрийверс
71
Бойко
94
Кендзера
26
Бурда
44
Кадар
16
Миколенко
15
Цыганков
5
Сидорчук
19
Гармаш
29
Буяльский
14
Де Пена
22
Родригес
Динамо (Киев)
Расстановка 4‑5‑1
Бельгийский "Брюгге" выиграл первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов у киевского "Динамо" со счетом 1:0. Единственный гол на счету капитана победителей Ханса Ванакена. Судьбу матча в Брюгге решил пенальти, назначенный в ворота киевлян на 37 минуте.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 22:15, Вашингтон
Экономика
Грузия озвучила сумму убытков от потери российских туристов
Грузия потеряла в июле 44 миллиона долларов от сокращения потока российских туристов в страну.
Обновлено в 14:07
Шоу-бизнес
Дочь Галкина и Пугачевой показала «эксклюзивный смартфон»
Дочь Максима Галкина и Аллы Пугачевой Лиза продемонстрировала свое новое изобретение — «эксклюзивный» смартфон.
Обновлено в 08:52
Происшествия
Взорвавшиеся в Ачинске боеприпасы оценили в миллиард рублей
Как сообщил военный эксперт Алексей Хлопотов, один танковый снаряд стоит примерно десять тысяч рублей.
Обновлено в 18:10
Интернет
В Twitter признались в использовании данных пользователей для рекламы
Администрация соцсети добавила, что использование данных без получения на то разрешения связано с проблемой в настройках Twitter.
Обновлено в 21:36
Политика
США и Саудовская Аравия намерены противостоять Ирану на рынке нефти
Министерство энергетики США сообщило о договоренностях, достигнутых с Саудовской Аравией по противодействию Ирану на мировом рынке нефти в ходе встречи, которую министр энергетики Рик Перри провел в Вашингтоне с саудовским коллегой Халедом аль-Фалехом.
Обновлено в 20:15
Политика
Артемий Лебедев заявил о решении покинуть Россию
Обновлено в 17:24
Политика
Болтон: Китай был причиной выхода США из ДРСМД
По словам советника по вопросам национальной безопасности президента США Джона Болтона, власти страны приняли решение выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) в том числе из-за действий Китая.
Обновлено в 18:17
Армия и оружие
Киев уличили в экстренном развертывании армии в боевые порядки
По утверждению разведки ДНР, подразделения ВСУ приведены в высшую степень боевой готовности и готовятся к выдвижению на передовые позиции на Мариупольском направлении.
Обновлено в 18:26
Здоровье
Самым полезным фруктом медики назвали абрикос
Самым полезным фруктом, особенно в летнее время, медики назвали абрикос.
Обновлено в 21:21
Политика
Южная Корея может ввести ограничения на поездки в Японию
Власти Южной Кореи рассматривают возможность введения ограничений на поездки своих граждан в Японию, сообщил телеканал KBS.
Обновлено в 20:24
Политика
МИД отреагировал на отставку посла США в России
Как отмечается, такое заявление сделало внешнеполитическое ведомство России после того, как американский посол в Москве Джон Хантсман подал в отставку.
Обновлено в 13:57
Армия и оружие
Поврежденный F-22 заметили в Сирии
Комментируя снимок F-22 Raptor, один пользователь заметил, что у истребителя повреждено стелс-покрытие в носовой части, перед куполом.
Обновлено в 06:59
Транспорт
В Москве начали проверять наличие полисов ОСАГО с помощью камер
ГИБДД, Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы и Российский союз автостраховщиков (РСА) начали в тестовом режиме автоматически проверять наличие полиса ОСАГО с помощью дорожных камер в столице, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.
Обновлено в 21:06
Футбол
«Динамо» проявляет интерес к полузащитнику сборной Туниса
Полузащитник "Дижона" Наим Слити попал в сферу интересов "Дижона", сообщает L’Equipe.
Обновлено в 10:27
Армия и оружие
В Ливии уничтожен третий украинский Ил-76
Обновлено в 21:55
Общество
Умерла fashion-директор ЦУМа Алла Вербер
В Италии на 62-м году жизни скончалась fashion-директор ЦУМа и вице-президент ювелирной компании Mercury Алла Вербер.
Обновлено в 10:26
Политика
Украина задолжала СНГ более 300 миллионов рублей
Украина задолжала СНГ более 300 миллионов рублей, пишет газета "Известия" со ссылкой на Министерство иностранных дел.
Обновлено в 20:11
Армия и оружие
Пентагон заявил об укреплении ИГ в Сирии и Ираке
Обновлено в 21:43
Политика
Великобритания пытается ограничить полномочия России в ПАСЕ
Ранее британская делегация голосовала против восстановления прав РФ в ассамблее Глава британской делегации в ПАСЕ Роджер Гейл призвал пересмотреть решение о полномочиях РФ в ассамблее.
Обновлено вчера в 19:31
Общество
Доля закредитованных россиян упала до 51%
Доля россиян, имеющих непогашенные кредиты, к июлю 2019 года снизилась до 51% после 2 лет «кредитного бума», сообщает издание РБК со ссылкой на данные опроса ВЦИОМ.
Обновлено в 19:39
Шоу-бизнес
Ксения Собчак опровергла слухи о разводе Глюкозы с мужем
Ксения Собчак развенчала появившиеся в СМИ слухи о желании Глюкозы развестись со своим супругом Александром Чистяковым.
Обновлено в 08:24
Политика
«Дождь» нашел у формально независимых кандидатов в Мосгордуму спонсоров, связанных с «Единой Россией» и ОНФ
Среди спонсоров кандидатов в депутаты Мосгордумы, формально выдвигающихся не от каких-либо политических партий, обнаружились фонды, связанные с «Единой Россией» и Общероссийским народным фронтом.
Обновлено в 17:21
Общество
Командировочные просят увеличить российские чиновники
Профсоюз госслужащих жалуется на снижение уровня жизни по причине больших личных расходов в поездках по России.
Обновлено в 02:50
Экономика
Аналитики зафиксировали резкое сокращение рабочей силы в России
Численность рабочей силы в первом квартале этого года сократилась почти на 0,8 миллиона человек по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Обновлено в 05:03
Политика
В США арестовали россиянина за пересылку частей оружия в Россию
Россиянин Владимир Кузнецов арестован в штате Пенсильвания по обвинению в незаконном экспорте частей стрелкового оружия и принадлежностей к нему в Россию.
Обновлено в 16:58
Происшествия
Задержан вероятный убийца Михаила Круга
Сестра шансонье Ольга Медведева рассказала, что следователи накануне визита попросили ее убрать в доме, где был убит Круг, все острые предметы.
Обновлено в 16:22
Общество
После скандала с погонами в Рязанском училище ВДВ уволили курсантов
После скандала с погонами в Рязанском училище ВДВ уволили курсантов. Об этом сообщает RZN.info со ссылкой на собственный источник.
Обновлено в 09:27
Экономика
«Ъ»: четверть госзакупок жизненно важных лекарств сорвана
Аналитическая компании Headway проинформировала о том, что срывы госзакупок жизненно важных лекарств в первой половине этого года приобрели масштабный характер.
Обновлено в 20:42
Кино
Тарантино побывал на экскурсии в Музеях Кремля
Американский режиссер Квентин Тарантино побывал вместе с министром культуры России Владимиром Мединским на экскурсии в Государственном историко-культурном музее-заповеднике «Московский Кремль».
Обновлено в 18:26