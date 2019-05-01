Футбол
Лига чемпионов. «Барселона» примет «Ливерпуль» на «Камп Ноу»Бомбардир.ру 03:40
Сегодня в Испании пройдет первая игра 1/2 финала Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Ливерпулем». За всю историю противостояния клубы провели восемь официальных матчей.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 03:56, Ашберн
Армия и оружие
Москва указала Вашингтону на общего врага России и США
Российский посол в Соединенных Штатах Анатолий Антонов выразил уверенность, что главная угроза безопасности для России и США – это появление оружия массового уничтожения у террористов.
Обновлено вчера в 22:20
Экономика
Сбербанку предложили уравнять комиссии за переводы между регионами
Федеральная антимонопольная служба объявила о разработке поправок в закон, которые обяжут банки уравнять размер комиссий, устанавливаемых за переводы денежных средств внутри кредитной организации.
Обновлено в 02:00
Политика
Президент Грузии выступила против строительства военной базы США
Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала нецелесообразным строительство в стране американской военной базы.
Обновлено в 03:37
Политика
Жена Зеленского высказалась о перспективах диалога Украины с Россией
Елена Зеленская, супруга избранного президента Украины, рассказала о перспективах двусторонних переговоров мужа с президентом РФ Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 11:26
Общество
Соведущего «Вечернего Урганта» лишили водительских прав
"Подвергнуть Хрусталева административному наказанию в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишению прав на управление транспортным средством сроком на один год и шесть месяцев", — огласила решение судья Анна Болотникова.
Обновлено вчера в 09:54
Интернет
Цукерберг показал миру новый дизайн Facebook
Основатель Facebook Марк Цукерберг заявил, что придумал дизайн социальной сети и показал его на конференции разработчиков F8.
Обновлено вчера в 16:06
Энергетика
«Правительство Украины может полностью обнулить цены на газ» — эксперт
Правительство Украины может полностью обнулить цены на природный газ для населения, если найдет возможность компенсировать дефицит бюджета.
Обновлено вчера в 13:18
Политика
Иностранного вдохновителя заподозрили в терактах на Шри-Ланке
Президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена высказал предположение, что за серией взрывов стоит "иностранный вдохновитель", передает Sky News.
Обновлено в 03:21
Музыка
Алсу примет участие в «Евровидении-2019»
Обновлено в 03:51
Политика
На Украине мову и вышиванки назвали символами упадка
Обновлено в 03:51
Хоккей
Открытие трансферного окна КХЛ, рынок обменов, онлайн
Пока клубы не спешат взрывать трансферные бомбы, вспомним, что за океан этим летом уезжает Виталий Кравцов.
Обновлено в 01:00
Шоу-бизнес
Кайли Дженнер поздравила Трэвиса Скотта с днем рождения и намекнула на второго ребенка
30 апреля Кайли Дженнер поздравила Трэвиса Скотта с 28-м днем рождения и намекнула на рождение второго ребенка.
Обновлено в 02:13
Авто
Стартовали продажи нового Kia ProCeed в России
Состоялось открытие российских продаж нового универсала Kia ProCeed. Стоимость автомобиля варьируется от 1 519 900 рублей.
Обновлено вчера в 18:34
Транспорт
На майские праздники в Москве отменили плату за стоянку автомобилей
На майские праздники в Москве отменили плату за стоянку автомобильного транспорта, сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП).
Обновлено в 03:30
Политика
Чичерина ответила на слова Макаревича о паспортах для ДНР и ЛНР
Обновлено вчера в 23:52
Здоровье
Роспотребнадзор напомнил, как защититься от клещей
Роспотребнадзор с 1 по 15 мая запустил горячую линию по профилактике заболеваний, передающихся с укусом клещей, а также дал на своем сайте рекомендации, как защититься от заражения клещевым вирусным энцефалитом.
Обновлено в 00:09
Космос
Роскосмос покажет макет российской лунной базы в Ле Бурже
Макет предполагаемой национальной лунной базы представят в рамках аэрокосмического салона «Ле Бурже-2019».
Обновлено в 03:39
Кино
Скончалась известная французская актриса Анемон
Обновлено вчера в 19:54
Политика
Под Ростовом открылся центр выдачи паспортов жителям ЛНР
24 апреля Владимир Путин подписал указ об упрощённом получении российского гражданства для жителей ДНР и ЛНР.
Обновлено 29 апреля в 06:28
Хоккей
«Коламбус» обыграл «Бостон» и повел в серии НХЛ
Обновлено вчера в 22:06
Политика
КС Чехии разрешил отелю требовать от гостей признания Крыма украинским
Как отмечается, Конституционный суд таким образом отменил решение Верховного суда республики, признавшего незаконными действия владельца отеля Brioni в чешской Остраве Томаша Крчмаржа, который в 2014 году отказал в заселении 49 спортсменам из России, а затем вывесил на дверях табличку с информацией о запрете на проживание в гостинице россиян «в связи с аннексией Крыма».
Обновлено вчера в 23:18
Политика
Небензя призвал Запад не усугублять ситуацию в Сирии санкциями
Россия призывает западные страны не усугублять гуманитарную ситуацию в Сирии своими санкциями, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в ходе Совбеза ООН по политической ситуации в САР.
Обновлено вчера в 16:15
Происшествия
Стрельба в университете Северной Каролины унесла жизни двух человек
В американском университете Северной Каролины произошла стрельба, жертвами которой стали два человека.
Обновлено вчера в 19:02
Футбол
Йокич: «Евсеев приехал и сказал, что нужно делать»
Защитник "Уфы" Боян Йокич рассказал о том, что изменилось в команде после прихода на пост главного тренера Вадима Евсеева.
Обновлено в 02:38
Общество
Тони Роббинса отказались снова привозить в Россию
«Подавляющая часть населения нашей страны просто не хочет, чтобы Тони приезжал еще раз в Россию», — подчеркнул ректор, отметив, что «Синергия» как организатор не может игнорировать общественное мнение.
Обновлено вчера в 18:38
Происшествия
Массовая драка с ножами произошла в Москве
В Москве на улице Старый Гай произошла массовая драка, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 01:23
Общество
Отказавшаяся обслуживать геев пекарня закрылась в Кемерово
В Кемерово приостановлена работа пекарни «Хлеб из русской печи от братьев Ипатовых», где отказываются обслуживать геев.
Обновлено в 02:29
Транспорт
В России появятся новые дорожные знаки
"Согласно приказу Росстандарта, с 1 мая 2019 года в России в силу вступит национальный ГОСТ Р 58398-2019, разрешающий устанавливать в городах дорожные знаки уменьшенного размера", - уточнили в Росстандарте.
Обновлено вчера в 17:02