Футбол

Лига чемпионов. «Барселона» примет «Ливерпуль» на «Камп Ноу»Бомбардир.ру 03:40

Барселона — Ливерпуль
сегодня
в 15:00
Лига чемпионов, Полуфинал
Стадион «Камп Ноу»
Сегодня в Испании пройдет первая игра 1/2 финала Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Ливерпулем». За всю историю противостояния клубы провели восемь официальных матчей.
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