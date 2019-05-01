Лига чемпионов. «Барселона» примет «Ливерпуль» на «Камп Ноу»Бомбардир.ру 03:40

Сегодня в Испании пройдет первая игра 1/2 финала Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Ливерпулем». За всю историю противостояния клубы провели восемь официальных матчей.

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