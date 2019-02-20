Футбол

Лига чемпионов. «Атлетико» дома примет «Ювентус»Бомбардир.ру 01:26

Атлетико — Ювентус
2 – 0
Матч завершён
Лига чемпионов, 1/8 Финала, сегодня
Стадион «Ванда Метрополитано»
Диего Коста
8′
Томас Парти
45′+3′
55′
Алекс Сандро
Диего Коста
Альваро Мората
58′
Томас Парти
Тома Лемар
61′
Коке
Анхель Корреа
67′
72′
Миралем Пьянич
Эмре Джан
Хосе Мария Хименес
78′
80′
Пауло Дибала
Федерико Бернардески
Диего Годин
83′
84′
Блез Матюиди
Жоау Канселу
Антуан Гризманн
89′
Сегодня состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором мадридский «Атлетико» примет туринский «Ювентус». Матч состоится в столице Испании на стадионе «Ванда Метрополитано». Последний раз команды встречались в сезоне 2014/2015 в рамках групповой стадии Лиги чемпионов.
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«Атлетико» — «Ювентус» — 2:0, 20 февраля 2019, обзор матча Лиги чемпионов

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Футбол. Лига чемпионов, 1/8 финала, первый матч, Атлетико - Ювентус, прямая текстовая онлайн трансляция

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Sport24.ru12:55

Лига чемпионов. «Атлетико» дома примет «Ювентус»

Бомбардир.ру01:26
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