Хедира и Коста пропустят матч Лиги чемпионов с «Атлетико»Советский спорт вчера в 14:36

Полузащитники Ювентуса Сами Хедира и Дуглас Коста пропустят первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов с Атлетико, сообщает Football Italia. По информации издания, Хедире диагностировали нарушения сердечного ритма.

Хедира и Коста пропустят матч Лиги чемпионов с «Атлетико»

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