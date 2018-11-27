Футбол
Лион — Манчестер Сити 0:0 (Перерыв)
Лион — Манчестер Сити 0:0 (Перерыв)Спорт-Экспресс08:59
Лига чемпионов, Групповой этап
Стадион «Люмьер»
|23′
Фернандиньо
|34′
Рахим Стерлинг
|44%
|Владение мячом
|56%
|83%
|Процент точных передач
|90%
|5
|Удары в сторону ворот
|1
|–
|Удары в створ ворот
|2
|2
|Сейвы вратарём
|–
|–
|Офсайды
|–
|1
|Угловые
|1
|8
|Отборы
|10
|2
|Фолы
|7
|–
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Лион
Расстановка 5‑3‑2
1
Лопес
4
Рафаэл
5
Денайер
6
Фильо
20
Марсаль
22
Менди
28
Ндомбеле
18
Фекир
8
Ауар
27
Корне
11
Депай
31
Сантана
2
Уокер
5
Стоунз
14
Лапорт
35
Зинченко
26
Марез
25
Фернандиньо
21
Сильва
7
Стерлинг
10
Агуэро
19
Сане
Манчестер Сити
Расстановка 4‑3‑3
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Автоматически обработано 7118 источников, обновлено в 15:41, Ашберн
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