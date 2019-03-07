Футбол

Лига Европы. «Валенсия» примет «Краснодар»Бомбардир.ру вчера в 02:38

Валенсия — Краснодар
2 – 1
Матч завершён
Лига Европы, 1/8 Финала, вчера
Стадион «Месталья»
Родриго Морено
12′
20′
Шарль Каборе
Родриго Морено
24′
45′
Виктор Классон
Даниэль Парехо
55′
55′
Дмитрий Стоцкий
Ари
63′
Виктор Классон
Родриго Морено
Санти Мина
63′
Гонсалу Гедеш
Денис Черышев
70′
72′
Александр Мартынович
Кевин Гамейро
Рубен Собрино
79′
80′
Вандерсон Соуза
Магомед Сулейманов
81′
Кристоффер Ольссон
Франсис Коклен
81′
89′
Юрий Газинский
Артем Голубев
Сегодня, 7 марта, состоится первый матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором «Краснодар» в гостях сыграет с «Валенсией». Игра пройдет в Испании на стадионе «Месталья».
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