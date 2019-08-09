Футбол
Лига Европы. Шведы рассудят «Спартак» и «Тун» в МосквеВести.Ru 10:49
Панджич ранее уже обслуживал матчи с участием российских клубов – в 2014 году он работал на матче отборочного раунда Лиги Европы, в котором "Краснодар" на выезде обыграл эстонский "Калев" (4:0). Напомним, что ответный матч "Спартака" и "Туна" состоится в Москве 15 августа.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 14:17, Вашингтон
Экономика
Минсельхоз допустил передачу продуктов на благотворительность
"Минсельхоз России считает возможным использовать продовольственные товары, соответствующие ветеринарным и фитосанитарным требованиям (например, продукты с неистекшим сроком годности, которые снимаются с реализации в магазинах), в благотворительных целях в рамках соответствующего федерального закона", - сказали в пресс-службе.
Обновлено в 13:49
Политика
Трамп раскритиковал претендента на пост президента США Байдена
Лидер США Дональд Трамп подверг критике претендента на пост президента США Джозефа Байдена.
Обновлено в 13:42
Экономика
Россия получила право на поставки пшеницы в Саудовскую Аравию
Российские производители получили право на поставки пшеницы в Саудовскую Аравию.
Обновлено в 12:11
Авто
«Калашников» создал электромобиль для каршеринга
В Москве состоялась презентация электромобиль UV-4 для таксомоторных перевозок и каршеринговых компаний.
Обновлено в 08:41
Наука
Палеонтологи обнаружили в Китае древнейший в Азии окаменевший лес
Окаменелости самого древнего из ископаемых лесов Азии обнаружены в окрестностях города Синьхан, в провинции Аньхой на востоке Китая.
Обновлено в 13:10
Политика
В Крыму прокомментировали подъем украинского флага в Судаке
Обновлено в 13:05
Происшествия
Число пострадавших из-за новых взрывов под Ачинском возросло
В результате новой серии взрывов на складе боеприпасов в Каменке Красноярского края пострадали девять человек, передает "Интерфакс" со ссылкой на врачей в Ачинской районной больнице.
Обновлено в 12:45
Здоровье
Онколог назвал семь симптомов рака
Специалисты рекомендуют своевременно обращать внимание на семь признаков, которые могут свидетельствовать о развитии онкозаболеваний.
Обновлено в 06:20
Политика
Лукашенко призвал КГБ вести прослушку граждан цивилизованно
Президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил КГБ республики прослушивать граждан «цивилизованно».
Обновлено в 14:01
Политика
В ЕС назвали продэмбарго России неоправданным
«ЕС считает, что российский запрет на агропродовольственные товары Евросоюза неоправдан, поскольку он носит ответный характер», – отметил собеседник РИА «Новости».
Обновлено в 11:42
Общество
Массовое отключение электроэнергии произошло в Лондоне
Массовое отключение электроэнергии зафиксировано в Лондоне и на юго-востоке Англии, сообщает Sky News.
Обновлено в 13:09
Спорт
Правление СБР обсудит ситуацию с Логиновым
Правление Союза биатлонистов России (СБР) обсудит вопрос с нежеланием Александра Логинова подписывать контракт с организацией, передает ТАСС.
Обновлено в 12:47
Наука
Останки гигантского попугая обнаружили в Новой Зеландии
В Новой Зеландии во время палеонтологических работ были найдены останки огромного попугая. Об этом сообщает издание Biology Letters.
Обновлено 06 августа в 19:54
Происшествия
Против мэра Туапсе возбудили уголовное дело
В отношении главы Туапсинского городского поселения Владимира Зверева возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий и служебном подлоге (ч. 2 ст. 286, ч. 2 ст. 292, ч. 1 ст. 292 УК РФ).
Обновлено в 07:53
Политика
В России прокомментировали требование французов вернуть царские долги
"После распада Советского Союза Россия приняла на себя все обязательства СССР, но относительно долгов царских времен были переговоры, которые шли несколько лет, и было заключено соглашение, согласно которому все претензии, которые могут возникнуть, адресовались тем, кто подписал, то есть прежде всего западным державам, чьи долги были аннулированы советским правительством", — подчеркнул эксперт.
Обновлено в 08:32
Шоу-бизнес
Фадеев расторг контракт с Наргиз
Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом, сообщила РИА Новости представитель певицы.
Обновлено вчера в 03:41
Кино
Философия Амели: почему Одри Тоту не афиширует свою жизнь
Обновлено в 13:15
Здоровье
В 2018 году в России выполнено 220 тысяч стентирований
Вид ВМП «34/сердечно‑сосудистая хирургия», включающий в себя широкий спектр плановых операций стентирования, в 2018 году принес федеральным медцентрам более 6 млрд рублей (26,2 тысячи квот).
Обновлено в 10:44
Гаджеты
Apple заплатит $1 млн за взлом iPhone
Компания Apple объявила, что она заплатит миллион долларов хакеру, который сможет взломать iPhone. Об этом сообщило издание Forbes.
Обновлено в 13:14
Политика
Спорные Курильские острова отнесли к Японии на сайте Олимпиады-2020
Четыре острова Южных Курил, за которые спорят Россия и Япония, появились на японской карте, размещенной на сайте Олимпийских игр 2020 года.
Обновлено вчера в 23:04
Недвижимость
Сбербанк снизит ставки по ипотеке для семей с детьми
Сбербанк с 12 августа снизит процентные ставки по ипотеке с господдержкой для семей с двумя и более детьми на 1 п.п. — до 5%. Об этом кредитная организация сообщает в пресс-релизе.
Обновлено в 08:19
Политика
Захарова оценила решение Украины по поводу российского самолёта
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала новость о том, что Украина разрешила самолёту из России осуществить перелёт над своей территорией для обхода грозового фронта.
Обновлено в 04:18
Общество
Минкульт предложил наказывать за незаконную съемку в кинотеатрах
Министерство культуры России предложило ввести административную ответственность за незаконную съемку в кинотеатрах.
Обновлено в 11:27
Музыка
Рок-фестиваль «Чернозем» начался в Тамбовской области
В Тамбовской области на Татарском валу открылся рок-фестиваль «Чернозем», которому в этом году исполняется пять лет.
Обновлено в 11:43
Общество
В России впервые выловили сельдяного короля
В Приморье на побережье обнаружили редкую рыбу - сельдяного короля. Ученые заявили, что в России впервые столкнулись с этим видом.
Обновлено вчера в 11:02
Политика
Эрдогану объяснили, почему стоит признать Крым российским
Президенту Турции Тайипу Эрдогану следует признать Крым российским, если он считает Москву стратегическим партнером.
Обновлено в 13:04
Политика
Партия «Слуга народа» выступила за сокращение числа комитетов в Раде
«На первом заседании подготовительной депутатской группы представители партии «Слуга народа» предложили коллегам уменьшить количество комитетов в Верховной раде Украины 9-го созыва с 27 до 22», — говорится в сообщении в Facebook.
Обновлено в 12:23