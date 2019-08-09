Футбол

Лига Европы. Шведы рассудят «Спартак» и «Тун» в МосквеВести.Ru 10:49

Панджич ранее уже обслуживал матчи с участием российских клубов – в 2014 году он работал на матче отборочного раунда Лиги Европы, в котором "Краснодар" на выезде обыграл эстонский "Калев" (4:0). Напомним, что ответный матч "Спартака" и "Туна" состоится в Москве 15 августа.
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