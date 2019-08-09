Футбол

Лига Европы. Шведы рассудят «Спартак» и «Тун» в МосквеВести.Ru 10:49

Панджич ранее уже обслуживал матчи с участием российских клубов – в 2014 году он работал на матче отборочного раунда Лиги Европы, в котором "Краснодар" на выезде обыграл эстонский "Калев" (4:0). Напомним, что ответный матч "Спартака" и "Туна" состоится в Москве 15 августа.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Шведская бригада арбитров рассудит «Спартак» и «Тун»

Sport24.ru07:20

Шведская бригада арбитров обслужит ответный матч «Спартак» — «Тун»

Матч ТВ08:37

Матч «Спартак» - «Тун» обслужит шведская бригада арбитров

Спорт-Экспресс06:11

Швед Панджич назначен на матч «Спартак» – «Тун»

Советский спорт06:41

Панджич рассудит ответный матч «Спартак» — «Тун» в третьем раунде отбора ЛЕ

РИА Новости06:40

УЕФА назначил судей на матч Лиги Европы «Спартак» — «Тун»

Чемпионат06:23

УЕФА назначил арбитров на матч ЛЕ «Спартак» — «Тун»

RT на русском06:55
Показать все источники
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 15:50, Вашингтон
Политика

Трамп заявил, что у Байдена «не все дома»

Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировал глава Белого дома Дональд Трамп, комментируя по просьбе журналистов новый ляп, который допустил 76-летний Байден.
Обновлено в 13:03
Футбол

«Кальяри» оформил трансфер полузащитника сборной Уругвая Нандеса

Обновлено в 11:16
Транспорт

В Сети появилось видео проезда поезда по Крымскому мосту

Технологические составы работают на мосту с лета 2018 года. Крымский мост является самым протяженным в России.
Обновлено в 10:13
Шоу-бизнес

Рики Мартин впервые показал лицо маленькой дочери

Рики Мартин обнародовал в своем микроблоге фотографию, на которой держит малышку на руках, при этом, если лицо артиста не попало в кадр, то Люсию наоборот можно рассмотреть очень подробно.
Обновлено в 04:17
Здоровье

Онколог назвал семь симптомов рака

Доктор медицинских наук Сергей Абашин перечислил семь симптомов, на которые необходимо обратить внимание, чтобы распознать онкологическое заболевание на ранней стадии.
Обновлено в 11:20
Политика

В Крыму назвали провокацией поднятие украинского флага в Судаке

Фото и видео флага, якобы развернутого в Судаке, появились ранее в Facebook советника главы Херсонской областной администрации Украины Богдана Ковалева.
Обновлено в 13:11
Политика

Захарова оценила обозначение Курил на карте ОИ-2020 территорией Японии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с включением южнокурильских островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи в состав Японии на карте эстафеты олимпийского огня Токио-2020.
Обновлено в 08:28
Происшествия

Число пострадавших из-за новых взрывов под Ачинском возросло

В результате новой серии взрывов на складе боеприпасов в Каменке Красноярского края пострадали девять человек, передает "Интерфакс" со ссылкой на врачей в Ачинской районной больнице.
Обновлено в 12:45
Общество

Массовое отключение электроэнергии произошло в Лондоне

Массовое отключение электроэнергии зафиксировано в Лондоне и на юго-востоке Англии, сообщает Sky News.
Обновлено в 13:09
Политика

Турецкий политик призвал Эрдогана признать Крым российским

Ранее Эрдоган на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, который находился в среду в Анкаре с официальным визитом, заявил, что "аннексию Крыма Турция не признала и не признает".
Обновлено в 12:12
Происшествия

Кузбасские цыгане несколько месяцев держали девушку в рабстве

Обновлено в 10:11
Футбол

Слуцкий завел страницу в Instagram

Обновлено в 15:40
Здоровье

Эксперт рассказала о том, что человек чувствует перед смертью

Исследователь поделила уход из жизни человека на четыре подпункта: внезапная смерть, постепенное ухудшение здоровья и кончина, непостоянные периоды колебания от ухудшения до улучшения и старение организма со смертью от инфекции.
Обновлено в 13:36
Культура

Назван самый популярный советский фильм на YouTube

Обновлено в 14:53
Общество

В МИД Финляндии восхитились спокойствием россиян в очередях за визами

Глава департамента консульских услуг МИД Финляндии Паси Туоминен выразил восхищение порядочностью и спокойствием российских граждан, которые стоят в огромных очередях на оформление финских виз в связи с информацией об изменении правил в отношении сопроводительных документов к визовым заявлениям с 1 сентября.
Обновлено вчера в 07:13
Общество

Минкульт предлагает запретить приносить свою еду в кинотеатры

Министерство культуры РФ предлагает запретить россиянам приносить в кинотеатры свою еду и напитки.
Обновлено в 10:31
Шоу-бизнес

В Москве похоронили Вилли Токарева

В Москве на Калитниковском кладбище похоронили певца Вилли Токарева.
Обновлено в 07:43
Общество

В Уфе скончалась мать Юрия Шевчука

Обновлено вчера в 23:08
Общество

Появились результаты экспертиз по делу судьи Елены Хахалевой

Обновлено в 08:11
Политика

Трамп, отвечая на вопрос о Зеленском, не сразу понял, о ком идет речь

Напомним, американский президент заявил, что его украинский коллега Владимир Зеленский может посетить Белый дом.
Обновлено в 12:09
Единоборства

Бой-реванш между Джошуа и Руисом пройдет 7 декабря в Саудовской Аравии

Первый бой между Джошуа и Руисом прошел 1 июня, британец потерпел первое поражение в карьере, лишившись поясов чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO).
Обновлено в 14:00
Общество

СК заявил об уголовной ответственности за «мирные прогулки» по Москве

В ведомстве отметили, что в интернете и соцсетях распространяются «призывы к участию в так называемых «мирных прогулках» по Москве после согласованного исполнительной властью митинга 10 августа на проспекте Сахарова».
Обновлено в 14:34
Футбол

Болельщик «Ренна» подал в суд на Неймара за удар по лицу

Фанат по имени Эдуар решил обратиться в правоохранительные органы. Как пишет L'Equipe, болельщик подал на бразильца в суд.
Обновлено в 14:37
Политика

Франция не поддержала включение США в «нормандскую четверку»

6 августа, президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров стран «нормандской четверки» как можно быстрее провести переговоры по мирному урегулированию ситуации в Донбассе.
Обновлено в 14:55
Авто

Volkswagen хочет сделать свой логотип «менее немецким»

Обновлено в 04:50
Шоу-бизнес

Фадеев расторг контракт с Наргиз

Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом, сообщила РИА Новости представитель певицы.
Обновлено вчера в 03:41
Шоу-бизнес

Мать Насти Ивлеевой опровергла информацию о свадьбе дочери

Женщина категорически опровергла эту информацию.
Обновлено в 09:46
Футбол

Первый забитый мяч сезона АПЛ оказался автоголом

Защитник «Норвич Сити» Грант Хэнли стал автором первого гола в Английской премьер-лиге (АПЛ) сезона-2019/20.
Обновлено в 15:32
Кино

Новый фильм Тарантино в первый день проката в России установил рекорд

Обновлено в 13:14
Общество

В России впервые выловили сельдяного короля

В Приморье на побережье обнаружили редкую рыбу - сельдяного короля. Ученые заявили, что в России впервые столкнулись с этим видом.
Обновлено вчера в 11:02
Как работают Яндекс.Новости?
Лига Европы УЕФАБольше новостей по теме
Главное