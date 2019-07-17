Футбол
Лига Европы. Определился соперник тульского «Арсенала»Вести.Ru 16:50
В континентальном турнире футбольной Лиги Европы завершается первый квалификационный раунд. Определился соперник тульского "Арсенала" по второму отборочному кругу турнира. Им стал азербайджанский клуб "Нефтчи".
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 20:29, Вашингтон
Транспорт
На Крымском мосту уложили все рельсы
Строители уложили все рельсы на железнодорожной части Крымского моста. Об этом сообщили журналистам в инфоцентре моста, передает ТАСС.
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Гамова отреагировала на флэшмоб в инстаграме Леди Гаги
Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова прокомментировала флэшмоб, устроенный русскоязычными пользователями инстаграма на странице американской певицы Леди Гаги.
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Порошенко не пустили в Европарламент
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Зеленский предложил начать обмен пленными с украинских моряков
Зеленский предложил начать обмен с 24 украинских моряков, арестованных после конфликта в Керченском проливе.
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Чуриковой стало плохо прямо во время спектакля «Старя дева» в театре «Русская песня».
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Экономика
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"МЭА пересматривает прогноз роста мирового спроса на нефть в 2019 году до 1,1 млн баррелей в сутки и может сократить его снова, если мировая экономика и особенно Китай покажут дальнейшую слабость", - отметил он.
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Кокорина и Мамаева отправили в штрафной изолятор
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Обновлено вчера в 08:05
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Путин поручил отменить штрафы с камер, размещённых с нарушениями
Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 февраля 2020 года решить вопрос с отменой штрафов с камер, которые размещены с нарушениями.
Обновлено в 12:01
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Путин одобрил проведенную Бегловым в Петербурге тарифную реформу
Глава Северной столицы рассказал главе государства о проведенной в Петербурге тарифной реформе.
Обновлено в 13:13
Происшествия
6 человек погибли в ДТП в Приморском крае
Шесть человек погибли в результате ДТП в Приморском крае, еще один ребенок пострадал.
Обновлено в 01:04
Космос
Китай планирует построить первую солнечную электростанцию в космосе
Обновлено вчера в 16:09
Футбол
Рэпер Баста решил возродить футбольный клуб
Обновлено в 02:29
Политика
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Представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус заявил, что украинское правительство ввело специальные пошлины на импорт российского дизельного топлива и сжиженного газа.
Обновлено в 08:23
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МИД Украины ответил на решение России по Донбассу
Ранее Украинский президент Владимир Зеленский ответил российскому коллеге Владимиру Путину, который 17 июля подписал указ, разрешающий жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР получать российское гражданство быстро и просто.
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Украинский лидер обвинил спикера парламента в преступной бездеятельности Президент Украины Владимир Зеленский назвал отказ спикера парламента Андрея Парубия созвать внеочередное заседание Верховной рады позором.
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Происшествия
Арестован подбросивший наркотики подростку росгвардеец
16 июля у одного из домов по проспекту Металлистов в Санкт-Петербурге росгвардейцы якобы изъяли у 15-летнего подростка наркотики.
Обновлено в 11:36
Экономика
Зарплаты половины россиян оказались ниже 35 тыс. рублей
В Москве средняя зарплата составила около 96 тысяч рублей, а медиана на 31,2 процента меньше — 66 тысяч рублей.
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Пять клубов претендуют на Бен Арфа
"Бетис", "Леганес", "Эспаньол", "Боруссия" из Менхенгладбаха и "Айнтрахт" заинтересованы в полузащитнике Атеме Бен Арфа.
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Армия и оружие
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В 2030 году более 80 процентов боевого порядка НАТО будут представлять истребители четвертого поколения, передает Jane's 360 со ссылкой на заявление вице-маршала Королевских Военно-воздушных сил (ВВС) Великобритании Саймона Рошеля.
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В Конгресс США внесен проект закона о санкциях против ФСБ
Законопроект о санкциях против высокопоставленных сотрудников ФСБ внесен в Палату представителей Конгресса США, сообщили конгрессмены.
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Происшествия
Ассанж отказался обжаловать тюремный срок в Англии
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Политика
США ввели санкции против лидеров поддерживаемого Ираном ополчения
Вице-президент США Майк Пенс заявил, что США ввели санкции против лидеров поддерживаемого Ираном ополчения.
Обновлено в 12:02
Происшествия
Семь человек погибли в ДТП на трассе в Туве
В результате аварии погибли семь человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на ГИБДД РФ.
Обновлено в 12:27