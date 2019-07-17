Футбол

Лига Европы. Определился соперник тульского «Арсенала»Вести.Ru 16:50

В континентальном турнире футбольной Лиги Европы завершается первый квалификационный раунд. Определился соперник тульского "Арсенала" по второму отборочному кругу турнира. Им стал азербайджанский клуб "Нефтчи".
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"МЭА пересматривает прогноз роста мирового спроса на нефть в 2019 году до 1,1 млн баррелей в сутки и может сократить его снова, если мировая экономика и особенно Китай покажут дальнейшую слабость", - отметил он.
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Шесть человек погибли в результате ДТП в Приморском крае, еще один ребенок пострадал.
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Китай планирует построить первую солнечную электростанцию в космосе

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Украинский лидер обвинил спикера парламента в преступной бездеятельности Президент Украины Владимир Зеленский назвал отказ спикера парламента Андрея Парубия созвать внеочередное заседание Верховной рады позором.
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В 2030 году более 80 процентов боевого порядка НАТО будут представлять истребители четвертого поколения, передает Jane's 360 со ссылкой на заявление вице-маршала Королевских Военно-воздушных сил (ВВС) Великобритании Саймона Рошеля.
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Семь человек погибли в ДТП на трассе в Туве

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