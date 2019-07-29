Футбол

Лига Европы. Мальтийцы рассудят «Нефтчи» и «Арсенал» в ответном матчеВести.Ru 07:44

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил о судейских назначениях на ответные матчи второго отборочного раунда Лиги Европы. Предстоящий матч бакинского "Нефтчи" и тульского "Арсенала" рассудит бригада арбитров из Мальты во главе с Аланом Марио Сантом.
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