Из группы I вышли «Генк» и «Мальме», оставив вне борьбы «Бешикташ» и «Сарпсборг 08». Квартет H в нокаут-раунде представят «Айнтрахт» и «Лацио» – «Аполлон» и «Марсель» не вышли из группы.

Лига Европы. «Динамо» и «Лацио» вышли в плей-офф, «Бешикташ» – нет; другие результаты

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