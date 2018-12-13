Футбол
Лига Европы. «Динамо» и «Лацио» вышли в плей-офф, «Бешикташ» – нет; другие результаты
Лига Европы. «Динамо» и «Лацио» вышли в плей-офф, «Бешикташ» – нет; другие результатыБомбардир.рувчера в 15:08
Андрей Иван
|26′
Мерт Мюльдюр
|42′
|43′
Райан Джек
Томас Мург
Кристоф Кнасмюлльнер
|46′
Мануэль Мартич
|51′
|60′
Коннор Голдсон
Андрей Иван
Филипп Шобесбергер
|61′
|71′
Лассана Кулибали
Эрос Грезда
Мануэль Мартич
Деян Любичич
|78′
|79′
Райан Джек
Кайл Лаферти
Деян Любичич
|84′
Рапид
Расстановка 4‑3‑3
1
Штребингер
3
Мюльдюр
4
Барач
20
Хофманн
24
Ауэр
8
Шваб
28
Кнасмюлльнер
39
Любичич
7
Шобесбергер
9
Бериша
5
Болинголи-Мбомбо
1
Макгрегор
2
Тавернье
36
Маколи
6
Голдсон
31
Баришич
38
Лаферти
17
Маккрори
37
Арфилд
35
Грезда
40
Миддлтон
20
Морелос
Рейнджерс
Расстановка 4‑4‑2
Из группы I вышли «Генк» и «Мальме», оставив вне борьбы «Бешикташ» и «Сарпсборг 08». Квартет H в нокаут-раунде представят «Айнтрахт» и «Лацио» – «Аполлон» и «Марсель» не вышли из группы.
Бомбардир.рувчера в 15:08
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Лига Европы. «Динамо» и «Лацио» вышли в плей-офф, «Бешикташ» – нет; другие результаты
Бомбардир.рувчера в 15:08
Автоматически обработано 7149 источников, обновлено в 01:09, Ашберн
Футбол
«Спартак» проиграл «Вильярреалу» и завершил выступление в еврокубках
В 1/16 финала Лиги Европы вышли "Вильярреал" (10 очков) и "Рапид" (10), "Рейнджерс" (6) стал третьим и завершил выступление в турнире.
Обновлено вчера в 14:49
Футбол
«Зенит» потерпел поражение от «Славии»
Обновлено вчера в 23:30
Футбол
Португалия сократила отставание от России в таблице коэффициентов УЕФА
Португалия сократила отставание от России в таблице коэффициентов УЕФА после заключительных матчей групповых этапов Лиги чемпионов и Лиги Европы.
Обновлено в 00:55
Футбол
Гаттузо заявил, что «Милан» заслуженно вылетел из Лиги Европы
Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо прокомментировал вылет команды из Лиги Европы после поражения от греческого «Олимпиакоса» в матче шестого тура групповой стадии турнира.
Обновлено вчера в 18:02
Футбол
«Лейпциг» сыграл вничью с «Русенборгом», «Байер» разгромил АЕК
«Лейпциг» на своем поле сыграл вничью с «Русенборгом» в матче 6-го тура групповой стадии Лиги Европы.
Обновлено вчера в 16:56
Футбол
«Краснодар» пропустил 3 гола от «Севильи». Могло быть и хуже
«Краснодару» оставалось пропустить два мяча, чтобы поставить под угрозу свое еврокубковое будущее, но хорошо, что «Севилье» не требовалось забивать именно пять — иначе, подозреваю, по такой-то игре она бы справилась с этой задачей, а не успокоилась после третьего гола.
Обновлено вчера в 16:08
Футбол
«Арсенал» продлил серию без поражений до 22 матчей
Лондонцы довели серию без поражений во всех турнирах до 22 встреч – 17 побед и 5 ничьих.
Обновлено вчера в 17:08
Футбол
«Айнтрахт» обыграл «Лацио», «Аполлон» в гостях победил «Марсель»
"Айнтрахт" в матче 6-го тура группового турнира Лиги Европы в гостях обыграл "Лацио" со счетом 2:1.
Обновлено вчера в 14:50
Футбол
«Види» и «Челси» сыграли вничью
В рамках 6-го тура группового раунда Лиги Европы "Челси" сыграл вничью с "Види".
Обновлено вчера в 14:58
Футбол
Денис Черышев: «Отец всегда знает, какие слова мне нужно сказать»
Отец всегда знает, какие слова сказать.
Обновлено в 00:42
Футбол
Прядкин рассказал об изменениях в Олимп-Кубке России
Глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин в интервью "СЭ" рассказал об изменениях в формате Олимп-Кубка России.
Обновлено вчера в 23:55
Футбол
Египет подал заявку на проведение Кубка Африки по футболу в 2019 году
Египетская футбольная ассоциация (EFA) отправила Африканской конфедерации футбола (CAF) официальную заявку на проведение Кубка африканский наций в 2019 году.
Обновлено вчера в 14:16
Футбол
«Сантос» объявил о назначении Сампаоли. Получилось весело
"Сантос" объявил о назначении на пост главного тренера команды аргентинца Хорхе Сампаоли.
Обновлено вчера в 16:15
Футбол
Бензема попал в сферу интересов «ПСЖ»
Нападающий «Реала» Карим Бензема может в ближайшее время стать игроком «ПСЖ».
Обновлено вчера в 14:59
Футбол
Боккетти успешно прооперирован в Риме
Московский «Спартак» на официальном сайте сообщил, что защитник команды Сальваторе Боккетти сегодня, 13 декабря, в Риме перенёс операцию на голеностопном суставе.
Обновлено вчера в 12:43