Футбол

Лига Европы. «Динамо» и «Лацио» вышли в плей-офф, «Бешикташ» – нет; другие результаты
Бомбардир.ру
вчера в 15:08

Рапид — Рейнджерс
1 – 0
Матч завершён
Лига Европы, Групповой этап, вчера
Альянс Арена
Андрей Иван
26′
Мерт Мюльдюр
42′
43′
Райан Джек
Томас Мург
Кристоф Кнасмюлльнер
46′
Мануэль Мартич
51′
60′
Коннор Голдсон
Андрей Иван
Филипп Шобесбергер
61′
71′
Лассана Кулибали
Эрос Грезда
Мануэль Мартич
Деян Любичич
78′
79′
Райан Джек
Кайл Лаферти
Деян Любичич
84′
Из группы I вышли «Генк» и «Мальме», оставив вне борьбы «Бешикташ» и «Сарпсборг 08». Квартет H в нокаут-раунде представят «Айнтрахт» и «Лацио» – «Аполлон» и «Марсель» не вышли из группы.
Бомбардир.рувчера в 15:08

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Лига Европы. «Динамо» и «Лацио» вышли в плей-офф, «Бешикташ» – нет; другие результаты

Бомбардир.рувчера в 15:08
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