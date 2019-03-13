Футбол

Лига Европы. Динамо Киев – Челси. Юрий Розанов ставит на гол киевлянБукмекеры.рф 04:31

Динамо (Киев) — Челси
0 – 5
2-й тайм
Лига Европы, 1/8 Финала
Стадион «Олимпийский»
5′
Оливье Жиру
33′
Оливье Жиру
45′+1′
Маркос Алонсо
59′
Оливье Жиру
Виталий Миколенко
61′
Сергей Сидорчук
Че-Че
65′
65′
Н'Голо Канте
Жоржиньо
69′
Давиде Цаппакоста
Сесар Аспиликуэта
73′
Сесар Аспиликуэта
74′
Виллиан
Педро Родригес
78′
Каллум Хадсон-Одои
Букмекеры.РФ представляют вашему вниманию прогноз эксперта БК «Олимп» и спортивного телекомментатора Юрия Розанова на матч Лиги Европы Динамо Киев – Челси. Напоминаем, что начало встречи подопечных Александра Хацкевича и Маурицио Сарри назначено на 14 марта в 20:55 МСК.
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