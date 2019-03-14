Футбол

Динамо Киев – Челси. БК Париматч: «Динамо не проиграет»Букмекеры.рф 07:14

Динамо (Киев) — Челси
0 – 5
Матч завершён
Лига Европы, 1/8 Финала, сегодня
Стадион «Олимпийский»
5′
Оливье Жиру
33′
Оливье Жиру
45′+1′
Маркос Алонсо
59′
Оливье Жиру
Виталий Миколенко
61′
Сергей Сидорчук
Че-Че
65′
65′
Н'Голо Канте
Жоржиньо
69′
Давиде Цаппакоста
Сесар Аспиликуэта
73′
Сесар Аспиликуэта
74′
Виллиан
Педро Родригес
78′
Каллум Хадсон-Одои
Сидклей
Евгений Смирный
81′
Владимир Шепелев
Александр Андриевский
87′
Эксперты букмекерской конторы «Париматч» дали прогноз на матч Лиги чемпионов Динамо Киев – Челси, который состоится 14 марта, начало в 20:55 (МСК). После победы над "Олимпиакосом" в 1/16 финала Лиги Европы и успешным стартом во второй части чемпионата Украины болельщики Динамо были воодушевлены.
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«Челси» победит киевское «Динамо» и в ответной игре Лиги Европы, думают эксперты

Чемпионат09:09

Динамо Киев – Челси. БК Париматч: «Динамо не проиграет»

Букмекеры.рф07:14

Динамо Киев - Челси: где смотреть матч

Евро-футбол.рувчера в 19:00
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