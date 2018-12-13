Футбол

Лига Европы. Bwin назвала фаворита матча Вильярреал – Спартак Москва
Букмекеры.рф
вчера в 20:07

Лиги Европы Вильярреал – Спартак Москва состоится в четверг 13 декабря в 20:55 (МСК) на стадионе Де ла Серамика. Букмекерская контора Bwin оценила шансы на победу Вильярреала коэффициентом 1.53, ставки на ничью и победу Спартака принимаются с коэффициентами 4.20 и 5.75 соответственно.
Букмекеры.рфвчера в 20:07

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Московский Комсомолец05:08

Лига Европы. Bwin назвала фаворита матча Вильярреал – Спартак Москва

Букмекеры.рфвчера в 20:07
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