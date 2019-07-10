Футбол
БАТЭ – «Пяст» Гливице: прогноз и ставка на матч квалификации Лиги чемпионовODDS.ru 09 июля в 16:23
Чемпионат, по итогам которого БАТЭ пробился в Лигу чемпионов, завершился еще в декабре 2018 года. Клуб из Борисова стал чемпионом, солидно опередив конкурентов. БАТЭ демонстрировал отличную игру и заслуженно стал первым.
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