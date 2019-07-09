Футбол
Лига Чемпионов. Сараево – Селтик. Прогноз букмекеров на матч квалификации сезона 2019/2020Букмекеры.рф вчера в 03:03
Во вторник, 9 июля, в 20:45 (МСК) начнется первый матч первого квалификационного раунда Лиги Чемпионов между футбольными клубами Сараево (Босния и Герцеговина) и Селтик (Шотландия). Игра пройдет в Сараево на поле стдаиона «Асим Ферхатович Хассе - Кошево».
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Ставки на матч Сараево – Селтик. Дмитрий Мостовой: «шотландцы одержат уверенную победу»
Букмекеры.рфвчера в 09:49
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