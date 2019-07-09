Во вторник, 9 июля, в 20:45 (МСК) начнется первый матч первого квалификационного раунда Лиги Чемпионов между футбольными клубами Сараево (Босния и Герцеговина) и Селтик (Шотландия). Игра пройдет в Сараево на поле стдаиона «Асим Ферхатович Хассе - Кошево».

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Происшествия В Риме госпитализировали режиссера Тинто Брасса Итальянский кинорежиссер Тинто Брасс попал в римскую больницу "Сант-Андреа" и находится в отделении интенсивной терапии, сообщает в среду итальянская газета Corriere della Sera.

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