Футбол

Лига 1. «Сент-Этьен» на последних моментах вырвал победу у «Марселя»Бомбардир.ру 16:59

Сент-Этьен — Марсель
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат Франции, сегодня
Стадион «Жоффруа-Гишар»
16′
Кевин Стротман
Вахби Хазри
59′
Лоис Дьони
Ромен Амума
64′
Габриэл Силва
Яннис Салибур
75′
85′
Лукас Окампос
Клинтон Н`Жи
Вахби Хазри
88′
Вахби Хазри
Пьер-Ив Полома
90′
90′
Морган Сансон
Валер Жермен
90′
Луис Густаво
Неманья Радонич
В матче 17-го тура Лиги 1 «Сент-Этьен» дома обыграл «Марсель». Победу хозяевам принес дубль Вахби Хазри.
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«Сент-Этьен» одержал волевую победу над «Марселем» в 17-м туре лиги 1

РИА Новости17:26

Дубль Хазри принес «Сент-Этьену» победу над «Марселем»

Спорт-Экспресс17:00

«Сент-Этьен» обыграл «Марсель» и вышел на третье место в чемпионате Франции

Sportbox.RU17:01

Дубль Хазри помог «Сент-Этьену» обыграть «Марсель» и выйти на третье место в Лиге 1

Sport24.ru17:02

Дубль Хазри принёс «Сент-Этьену» победу в матче с «Марселем»

Чемпионат16:59

Сент-Этьен - Марсель - 2:1. Голы

Матч ТВ17:57

Сент - Этьен - Марсель ~ прогноз на матч Лиги 1: хозяева на ходу

Sport-placeвчера в 10:38
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