Футбол
Лига 1. «Реймс» обыграл «Страсбур»
Лига 1. «Реймс» обыграл «Страсбур»Бомбардир.ру15:52
«Реймс» дома обыграл «Страсбур» в матче 18-го тура Лиги 1 со счетом 2:1. Хозяева набрали 25 очков и поднялись на восьмую строчку в таблице, «Страсбур» с 23 очками опустился строчкой ниже.
Бомбардир.ру15:52
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