Футбол
Бомбардир.руЛига 1. «Марсель» дома обыграл «Сент-Этьен»
Чемпионат Франции, сегодня
Стадион «Велодром»
|14′
Ароль Мукуди
|33′
Жан-Эде Ахолу
Зайду Юссуф
Дарио Бенедетто
|33′
|60′
Роберт Берич
Дени Буанга
Морган Сансон
|60′
Морган Сансон
Валер Жермен
|64′
Жордан Амави
|66′
|72′
Серджи Паленсия
Йоан Кабай
|73′
Лоик Перрен
Дарио Бенедетто
Флориан Товен
|80′
Буна Сарр
Саиф-Эддин Кауи
|83′
Максим Лопес
|87′
Саиф-Эддин Кауи
|88′
Кевин Стротман
|90′+3′
|49%
|Владение мячом
|51%
|84%
|Процент точных передач
|82%
|2
|Удары в сторону ворот
|4
|2
|Удары в створ ворот
|3
|3
|Сейвы вратарём
|1
|–
|Офсайды
|3
|5
|Угловые
|6
|16
|Отборы
|18
|14
|Фолы
|7
|5
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Марсель
Расстановка 4‑3‑3
30
Манданда
2
Сакаи
3
Гонсалес
4
Камара
18
Амави
27
Лопес
12
Стротман
28
Жермен
24
Кауи
26
Товен
10
Пайет
16
Рюффье
29
Cabaye
26
Дебюши
24
Перрен
2
Мукуди
13
Трауко
7
Будебуз
6
Мвила
28
Юссуф
10
Хазри
20
Буанга
Сент-Этьен
Расстановка 5‑4‑1
В матче 4-го тура чемпионата Франции «Марсель» на своем поле обыграл с минимальным счетом «Сент-Этьен». Единственный гол на 33-й минуте забил нападающий Дарио Бенедетто.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 21:21, Ашберн
Экономика
Швеция обложит банки новым налогом из-за военной угрозы от России
Шведское правительство планирует ввести новый налог для банков из-за наращивания военного присутствия России в Балтийском море, пишет Bloomberg со ссылкой на заявление министерства финансов страны.
Ведомости 13:15
Общество
Власти Москвы ответили на сообщения об отмене школьных линеек
28 августа газета «Коммерсант» писала со ссылкой на родителей учеников, что в некоторых школах Москвы отменили торжественные линейки в честь начала учебного года.
Известия 10:04
Экономика
Закупки госкомпаний остаются непрозрачными
Остается загадкой, почему конкуренция в закупках госкомпаний в 2 раза ниже, чем в госзакупках, признавал замминистра финансов Алексей Лавров (цитата по «Интерфаксу»).
Ведомости 16:34
Наука
Китайские ученые изобрели гель, который восстанавливает зубы без пломб
Ученые из Китая создали гель, который лечит и заделывает зубы, а также самостоятельно восстанавливает зубную эмаль.
Ugpressa.ru вчера в 12:50
Наука
Целостность белого вещества покажет эффективность стимуляции мозга
Ученые из Великобритании установили, что эффективность применения микрополяризации с целью улучшения когнитивных функций после полученной травмы головного мозга непосредственно зависит от целостности трактов белого вещества, содержащегося в стимулируемых зонах.
Ugpressa.ru 16:37
Общество
Замминистра строительства России проверил благоустройство Улан-Удэ
31 августа в Улан-Удэ прибыл замминистра строительства России Максим Егоров.
Байкал-Daily вчера в 22:01
Энергетика
Орешкин прокомментировал возможные последствия падения цен на нефть
Министр экономического развития России заявил, что даже в случае снижения цены на нефть до $40 за баррель российская экономика не будет испытывать серьёзного давления и сохранит способность к инвестициям.
RT на русском 18:35
Политика
Правила призыва в армию изменились в России
С 1 сентября россияне, у которых есть право на отсрочку или освобождение от военной службы по призыву, могут добровольно от него отказаться.
РИА Новости 03:06
Политика
Телеканал РЕН ТВ обвинил сенатора Мархаева в нападении на журналистку
Сотрудники телеканала РЕН ТВ обратились в Следственный комитет с заявлением о нападении на съемочную группу члена Совета Федерации от Иркутской области и лидера регионального отделения КПРФ в Бурятии Вячеслава Мархаева, который выдвинулся кандидатом на пост мэра Улан-Удэ.
ТАСС вчера в 16:14
Авто
Уникальный суперкар Bugatti продали на «Авто.ру» за 234 000 000 рублей
За Bugatti EB 110 SS, выпущенный в 1993 году, просили 234 миллиона рублей.
Wroom.ru 15:26
Общество
В штате Южная Каролина объявлена эвакуация из-за урагана «Дориан»
Губернатор американского штата Южная Каролина Генри Макмастер отдал распоряжение об обязательной эвакуации жителей прибрежных районов из-за приближения урагана "Дориан" Об этом сообщает Associated Press.
RT на русском 19:35
Политика
Зеленский хочет запустить основные реформы в первый год президентства
Президент Украины Владимир Зеленский заявил на встрече с вице-президентом США Майком Пенсом о желании запустить в стране главные реформы в течение первого года его президентства, сообщает агентство УНИАН.
РИА Новости 11:29
Шоу-бизнес
Пригожин и Валерия отреагировали на извинения Наргиз
Валерия и Иосиф Пригожин отреагировали на «бестактную оговорку» Наргиз Закировой, которая назвала певицу одной из «телочек в туфлях».
Взгляд.ру 13:13
Происшествия
Техасский стрелок был уволен за несколько часов до атаки
РИА Новости 21:16
Политика
Захарова ответила на отказ Польши приглашать Россию на годовщину войны
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение Польши не приглашать Россию на мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны, назвав положение Варшавы глупым.
РИА Новости 07:35
Авто
Названы 5 самых дешевых внедорожников в РФ в сентябре
Эксперты портала CarsWeek вновь проанализировали автомобильный рынок и назвали ТОП-5 самых дешевых кроссоверов в России в сентябре 2019 года.
Автоновости дня 02:28
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова: «Любовницы Вдовина живут на мои деньги»
«Поражает такой факт, что у меня в жизни есть настоящий и прекрасный мужчина, с которым я живу, и его называют «любовником», а любовниц альфонсов все называют девушками, хотя они существуют на мои деньги», — сетует Волочкова.
StarHit.ru 19:00
Футбол
Бэйл сделал дубль, «Реал» потерял два очка
Спорт-Экспресс 17:40
Политика
Путин прокомментировал договор о дружбе России и Монголии
Президент России Владимир Путин считает, что отношения России и Монголии выйдут на новый уровень после подписания бессрочного договора о дружественных отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнерстве.
RT на русском 20:58
Армия и оружие
Госдеп США назвал операцию в Идлибе точным ответом террористам
Операция США в сирийском Идлибе была целенаправленным и точным ответом террористам.
Известия 16:14
Общество
Шествие оппозиции в Москве прошло без задержаний
В 14:00 в Москве и Петербурге стартовали несогласованные акции против политических репрессий и за допуск на выборы в Мосгордуму незарегистрированных кандидатов.
Собеседник вчера в 09:42
Политика
Пенс рассказал о совместной обороне США и Польши
Вице-президент Соединённых Штатов Майкл Пенс сказал, что США и Польша будут продолжать совместную оборону вместе с другими союзниками.
News.ru 09:01
Шоу-бизнес
«Мисс Москва» впервые рассказала о разводе с экс-королем Малайзии
Победительница конкурса "Мисс Москва-2015" Оксана Воеводина впервые рассказала о разводе с бывшим королем Малайзии Мухаммадом V. Об этом она сообщила в своем инстаграме.
Газета.Ru 15:05
Авто
Opel Insignia замечен на Нюрбургринге
Зарубежным фотошпионам удалось заснять несколько прототипов Opel Insignia, проходивших испытания на знаменитом гоночном треке.
SpeedMe 08:33
Происшествия
МВД отреагировало на смерть избитого полицейским студента в Брянске
В Брянской области МВД отреагировало на смерть студента, который был избит до смерти сотрудником полиции.
Газета.Ru 20:07