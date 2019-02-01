Футбол
Лига 1. «Лилль» разгромил «Ниццу»Бомбардир.ру 16:57
Рафаэл Леау
|8′
|33′
Юсеф Атталь
Мизьян Маолида
Николас Пепе
|37′
Юссуф Коне
|42′
|70′
Вилан Сипрьен
Пьер Ле-Мелу
Рафаэл Леау
Лоик Реми
|73′
Жонатан Бамба
|75′
Жонатан Иконе
Луис Араужо
|78′
|83′
Игнатиус Ганаго
Жан-Виктор Макенго
Юссуф Коне
Жереми Пье
|84′
|89′
Пьер Ле-Мелу
Шека
|90′+1′
Лоик Реми
|90′+4′
|42%
|Владение мячом
|58%
|86%
|Процент точных передач
|91%
|6
|Удары в сторону ворот
|1
|7
|Удары в створ ворот
|2
|2
|Сейвы вратарём
|3
|4
|Офсайды
|–
|4
|Угловые
|1
|10
|Отборы
|13
|15
|Фолы
|5
|2
|Желтые карточки
|–
|–
|Красные карточки
|1
Лилль
Расстановка 4‑5‑1
16
Меньян
17
Челик
6
Фонте
5
Сумаоро
26
Пье
19
Пепе
23
Мендес
9
Реми
8
Шека
14
Бамба
11
Араужо
40
Бенитес
29
Эрель
31
Данте
23
Сарр
26
Маолида
21
Данило
5
Тамез
8
Ле-Мелу
15
Бюрне
27
Макенго
7
Сен-Максимен
Ницца
Расстановка 3‑5‑2
«Лилль» забил четыре мяча в ворота «Ниццы». «Доги» первые в Лиге 1 после «ПСЖ» с 46 очками, «орлы» же продолжают борьбу за Лигу Европы.
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