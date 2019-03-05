Лифт с людьми сорвался в клинике в МосквеГазета.Ru 09:05

Клинику обслуживает компания ООО «ВИП-Лифт». Ранее «Известия» сообщили о том, что в клинике доктора Куренкова на Рублевском шоссе в Москве в момент ЧП в лифте находились шесть человек.

с чего всё началось

По предварительным данным, в лифте находились семь человек, в том числе ребенок.

Лифт с людьми сорвался в клинике в Москве

Происшествия Взрывные устройства найдены в двух аэропортах и на вокзале в Лондоне Три небольших самодельных взрывных устройства обнаружены во вторник в зданиях лондонского аэропорта "Хитроу", аэропорта "Лондон-Сити" и на железнодорожной станции "Ватерлоо", сообщает во вторник Sky News.

Происшествия Под Владимиром произошел пожар на заводе, семь человек пострадали Семь человек пострадали при пожаре на заводе стеклотары в городе Гороховец Владимирской области.

Происшествия Более 124 тысяч человек остались без света в Новороссийске Более 124 тыс. человек остались без электричества в Новороссийске в результате аварии на подстанции.

Армия и оружие Российский фрегат «Адмирал Горшков» вошел в Ла-Манш Вместе с фрегатом проход Ла-Манша начали многофункциональное судно материально-технического обеспечения «Эльбрус», спасательный буксир «Николай Чикер» и средний морской танкер «Кама».

Экономика Михельсон возглавил рейтинг богатейших россиян по версии Forbes В глобальном рейтинге Forbes господин Михельсон поднялся за год с 64-го на 32-е место. Всего в список попали 98 россиян.

Авто Ford задумался о закрытии двух заводов в России Американский автоконцерн Ford в рамках глобальной программы реструктуризации бизнеса обсуждает возможность закрытия двух основных заводов в России, которые производят легковые автомобили.

Политика Google исправила некорректное отображение Крыма на картах Компания Google исправила ситуацию с некорректным отображением территориальной принадлежности Крыма на картах, которое сохранялось у некоторых российских пользователей.

Транспорт Поездка Москва — Санкт-Петербург по платной трассе стоит 2 тыс. рублей Поездка из Москвы в Санкт-Петербург на легковом автомобиле по платной трассе М-11 обойдется примерно в две тысячи рублей.

Хоккей «Салават Юлаев» дожал «Металлург» в овертайме Уфимский «Салават Юлаев» победил магнитогорский «Металлург» в пятом матче ¼ финала Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) — 1:2. Счёт установился в овертайме.

Происшествия Божена Рынска экстренно госпитализирована в Москве Вдова Игоря Малашенко журналистка Божена Рынска попала в больницу после возвращения из Испании в Москву, передает "Московский комсомелец".

Космос Россия установит станции наблюдения за космосом в ЮАР, Мексике и Чили Сообщается, в третьем квартале 2019 года в Африке установят комплекс обнаружения космического мусора, а в 2020 году в Мексике и Чили экспериментальные оптические пункты, перемещаемые из Кисловодска и Крыма.

Авто Bugatti выпустил самый дорогой в мире автомобиль Французская автомобильная компания Bugatti к своей 110-й годовщине представила модель La Voiture Noire, который считается самым дорогим автомобилем в мире.

Авто В Женеве состоялась презентация российских автомобилей Aurus Презентация автомобилей Aurus Senat S600 и Aurus Senat Limousine L700 состоялась на 89-м Женевском международном автосалоне.

Армия и оружие Пакистан не пустил подлодку Индии в свои воды Индийскую подлодку обнаружили ночью 5 марта ВМС Пакистана. Они предотвратили ее вхождение в пакистанские территориальные воды.

Происшествия Убит главный свидетель в деле украинских «бриллиантовых прокуроров» Как сообщил экс-заместитель генерального прокурора Украины Давид Сакварелидзе, застреленным оказался главный свидетель в деле «бриллиантовых прокуроров», бывший собственник завода ювелирных изделий Сергей Киселев, 1960 года рождения.

Экономика ЦБ написал банкам рекомендации по сбору биометрии Банк России направил банкам письмо с рекомендациями, где по пунктам разъяснил, каким образом следует обеспечивать регистрацию клиента в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) и собирать биометрические данных в единую биометрическую систему (ЕБС).

Кино Опубликован трейлер последнего сезона «Игры престолов» Телеканал HBO опубликовал первый трейлер финального сезона сериала "Игра престолов", который выйдет 14 апреля.

Здоровье Минздрав предложил штрафовать главврачей за неправильное лечение Минздрав выступил с инициативой ввести штраф за неправильное лечение для главврачей. Об этом пишет «Российская газета».

Происшествия Боец Емельяненко попросил суд Кисловодска заменить ему арест на штраф Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко, арестованный на десять суток за пьяную погоню по Кисловодску, пожаловался на слишком суровое наказание.

Происшествия Судей Дорогомиловского суда Москвы возьмут под госзащиту из-за угроз Как сообщил Znak.com источник в правоохранительных органах западного округа Москвы, решение обеспечить судьям защиту было принято после того, как в мессенджере WhatsApp стало распространяться сообщение с угрозами в адрес судей, написанное якобы от лица сторонников движения Новое величие .

Футбол Лев выгнал Мюллера, Хуммельса и Боатенга из сборной Германии Главный тренер сборной Германии по футболу Йоахим Лев принял решение больше не вызывать игроков мюнхенской "Баварии" Томаса Мюллера, Жерома Боатенга и Матса Хуммельса в национальную команду.

Политика Макрон предложил провести Конференцию для Европы Президент Франции Эмманюэль Макрон считает необходимым, чтобы страны Старого континента достигли договоренности о проведении Конференции для Европы.

Происшествия Активисты сообщили о задержании после акции у могилы Сталина в Москве В Москве полицейские задержали у могилы Иосифа Сталина двух активистов проекта «Декоммунизация» Евгения Сучкова и Ольгу Савченко.

Шоу-бизнес Собчак и Волочкову допросят по делу об убийстве Следственный комитет РФ возобновил расследование дела об убийстве российского бизнесмена, владельца женского баскетбольного клуба «Спартак» Шабтая Калмановича.

Спорт Колобков: обсуждаем проведение Суперкубка Южной Америки-2020 в России Вопрос о проведении на территории России Суперкубка Южной Америки по футболу в 2020 году обсуждается в рабочем режиме, но комментировать что-то на данный момент преждевременно, сообщил министр спорта РФ Павел Колобков.

Происшествия В Сыктывкаре осудили вандала, разбившего знак рубля Мировой суд Сыктывкара вынес приговор местному жителю, который в апреле прошлого года разбил памятник рублю.