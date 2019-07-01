Футбол
Лиепая — Динамо (Минск) 1:1ProstoProSport вчера в 14:50
Лига Европы, Квалификация, вчера
Стадион «Даугава»
Янис Икауниекс
|12′
Додо Иларио
|15′
|18′
Александр Чиж
|46′
Владислав Лях
Георгий Тигиев
|49′
Сейду Яхая
Кристерс Тоберс
|60′
|72′
Никита Демченко
Дмитрий Билоног
|79′
Егор Зубович
Кирилл Вергейчик
Амансиу Фортеш
Дан Спатару
|82′
|88′
Никита Капленко
Вадим Жулев
|90′+6′
Лиепая
Расстановка 4‑3‑3
35
Ралькевич
13
Юрковскис
33
Кейта
26
Иванов
2
Жулев
94
Спатару
4
Тоберс
5
Струмиа
77
Фрайдей
10
Икауниекс
9
Додо
49
Плотников
13
Залесский
25
Гаврилович
2
Чиж
15
Тигиев
18
Треботич
8
Капленко
6
Яхая
20
Билоног
7
Фатаи
27
Вергейчик
Динамо (Минск)
Расстановка 4‑3‑3
Футболисты солигорского «Шахтера» в первом матче стартового раунда квалификации Лиги Европы переиграли «Хайбернианс» из Мальты. Встреча, прошедшая в четверг в Солигорске на стадионе «Строитель», завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. В их составе на 69-й минуте мяч забил Валерий Громыко.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Лига Европы 2019/2020. Прогноз аналитиков на матч квалификации Шахтер Солигорск – Хайбернианс
Букмекеры.рфвчера в 03:03
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 07:23, Вашингтон
Происшествия
Суд арестовал замглавы ПФР по делу о взятке
Басманный суд Москвы отправил под стражу на два месяца замруководителя Пенсионного фонда России Алексея Иванова, подозреваемого в получении взятки в особо крупном размере, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 07:06
Политика
Полпред УрФО прокомментировал задержание своего помощника Воробьева
Полпред президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Николай Цуканов впервые прокомментировал задержание своего помощника Александра Воробьева, которого подозревают в госизмене (ст. 275 УК РФ).
Обновлено в 07:07
Экономика
ЦБ докапитализирует Волго-Окский коммерческий банк на 2,73 млрд рублей
Банк России докапитализирует Волго-Окский коммерческий банк (Вокбанк, Нижний Новгород) на 2,73 млрд рублей и станет владельцем более 99,9% акций кредитной организации, говорится в сообщении регулятора.
Обновлено в 06:34
Здоровье
Названа трава, лечащая более 50 болезней
Эксперты назвали траву, которая способна побороть более пятидесяти болезней.
Обновлено вчера в 20:22
Происшествия
В Петербурге госпитализировали покусанную матерью девочку
В Санкт-Петербурге госпитализировали восьмилетнюю девочку со следами укусов.
Обновлено в 07:08
Экономика
«Ъ» предупредил о возможном уходе Visa и MasterCard из России
У Visa и MasterCard будет возможность остаться на российском рынке в качестве операторов "иностранных платежных систем" (это понятие также вводится поправками к законопроекту).
Обновлено в 02:31
Происшествия
В Туве 10 человек погибли при падении машины в реку
Обновлено в 04:04
Общество
В Свердловской области в выходные ожидается аномальная жара
Обновлено в 05:35
Транспорт
Строительство путепровода в Реутове планируют завершить в сентябре
Завершить дорожные работы планируют в сентябре.
Обновлено в 06:17
Политика
Путин прокомментировал предложение Зеленского о переговорах
Российский лидер Владимир Путин прокомментировал предложение президента Украины Владимира Зеленского провести переговоры с участием лидеров США, Британии, ФРГ и Франции.
Обновлено вчера в 08:59
Политика
В Кремле признали перегибы при применении закона об оскорблении власти
В Кремле видят перегибы в применении закона об оскорблении представителей власти в интернете, об этом в пятницу сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:31
Экономика
Минфин и Центробанк откладывают новую пенсионную реформу
Перенос на 2020 год публичного обсуждения системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК) обсуждают в Центробанке и Министерстве финансов, 12 июля сообщает РБК со ссылкой на источники в ЦБ и правительстве.
Обновлено в 06:50
Политика
СБУ не разрешила Савченко пересечь линию разграничения в Донбассе
Служба безопасности Украины не предоставила разрешение депутату Верховной рады Надежде Савченко на пересечение линии разграничения в Донбассе, сообщил в пятницу замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Георгий Тука.
Обновлено в 05:23
Политика
Зеленский внес в Раду законопроект о люстрации Порошенко
Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной раде законопроект, согласно которому его предшественник Петр Порошенко может попасть под люстрацию.
Обновлено в 04:53
Экономика
В России увеличится прожиточный минимум
Министерство труда и социальной защиты РФ заявило о намерении увеличить прожиточный минимум трудоспособных граждан России на 4,1% по итогам II квартала 2019 года.
Обновлено вчера в 14:58
Театры
В Петербурге скончался актер МДТ Олег Дмитриев
Обновлено вчера в 15:21
Происшествия
35 человек пострадали из-за попадания самолета в турбулентность
35 человек пострадали, после посадки их осмотрели медики. Пострадавшие получили незначительные травмы, госпитализация не потребовалась.
Обновлено вчера в 18:37
Здоровье
Названы виды ядовитых внешне съедобных грибов в лесах Подмосковья
Грибы улучшают состояние сердечно-сосудистой и нервной системы, но некоторые виды ядовиты и опасны, хотя внешне очень напоминают съедобные сорта.
Обновлено в 00:32
Гаджеты
OPPO открыла продажи недорогого флагмана с мощным процессором в России
Сегодня в России стартовали продажи нового смартфона компании OPPO — OPPO Reno Z. Это самая младшая модель в линейке Reno, нацеленной на вдохновение пользователей OPPO по всему мира заниматься творчеством.
Обновлено в 07:01
Армия и оружие
Начались поставки С-400 в Турцию
Министерство обороны Турции заявило, что поставки российских зенитно-ракетных комплексов С-400 начались в пятницу, 12 июля.
Обновлено в 03:48
Политика
Опрос показал отношение россиян к Грузии
Приблизительно половина российский граждан (48%) относится к Грузии безразлично, 37% - хорошо. Об этом свидетельствуют данные опроса "ФОМ".
Обновлено в 06:44
Недвижимость
Банк России спрогнозировал падение цен на жилье
По мнению аналитика УПН Михаила Хорькова, рост цен на первичном рынке, особенно в условиях нынешнего превалирования предложения над спросом, приведет к падению продаж нового жилья.
Обновлено в 00:21
Политика
В Конгрессе США одобрили поправку о санкциях против госдолга РФ
Инициатива запрета на покупку суверенного долга России для инвесторов из США уже была и в майском проекте санкций против России за вмешательство в американские выборы.
Обновлено в 02:24
Политика
Зеленский заключил пари с мэром Днепра из-за моста
Обновлено в 07:16
Наука
Ученые рассказали, почему люди иной расы кажутся нам на одно лицо
Эксперты из США узнали, почему людям представители другой расы кажутся похожими между собой.
Обновлено вчера в 06:32