Футбол

Лиепая — Динамо (Минск) 1:1ProstoProSport вчера в 14:50

Лиепая — Динамо (Минск)
1 – 1
Матч завершён
Лига Европы, Квалификация, вчера
Стадион «Даугава»
Янис Икауниекс
12′
Додо Иларио
15′
18′
Александр Чиж
46′
Владислав Лях
Георгий Тигиев
49′
Сейду Яхая
Кристерс Тоберс
60′
72′
Никита Демченко
Дмитрий Билоног
79′
Егор Зубович
Кирилл Вергейчик
Амансиу Фортеш
Дан Спатару
82′
88′
Никита Капленко
Вадим Жулев
90′+6′
1 фото
Футболисты солигорского «Шахтера» в первом матче стартового раунда квалификации Лиги Европы переиграли «Хайбернианс» из Мальты. Встреча, прошедшая в четверг в Солигорске на стадионе «Строитель», завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. В их составе на 69-й минуте мяч забил Валерий Громыко.
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