Футболисты солигорского «Шахтера» в первом матче стартового раунда квалификации Лиги Европы переиграли «Хайбернианс» из Мальты. Встреча, прошедшая в четверг в Солигорске на стадионе «Строитель», завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. В их составе на 69-й минуте мяч забил Валерий Громыко.

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