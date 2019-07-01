Футбол
Лиепая — Динамо (Минск) 1:1ProstoProSport 14:50
Лига Европы, Квалификация, сегодня
Daugava Liepaja
Янис Икауниекс
|12′
Додо
|15′
|18′
Александр Чиж
|46′
Vladislav Lyakh
Georgi Tigiyev
|49′
Сейду Яхая
Кристерс Тоберс
|60′
|72′
Nikita Demchenko
Дмитрий Билоног
|79′
Егор Зубович
Кирилл Вергейчик
Amancio Fortes
Дан Спатару
|82′
|88′
Никита Капленко
Вадим Жулев
|90′+6′
Лиепая
Расстановка 4‑3‑3
35
Ралькевич
13
Jurkovskis
33
Кейта
26
Иванов
2
Жулев
94
Спатару
4
Тоберс
5
Струмиа
77
Friday
10
Икауниекс
9
Dodô
49
Plotnikov
13
Залесский
25
Гаврилович
2
Чиж
15
Tigiyev
18
Треботич
8
Капленко
6
Яхая
20
Билоног
7
Фатаи
27
Вергейчик
Динамо (Минск)
Расстановка 4‑3‑3
Футболисты солигорского «Шахтера» в первом матче стартового раунда квалификации Лиги Европы переиграли «Хайбернианс» из Мальты. Встреча, прошедшая в четверг в Солигорске на стадионе «Строитель», завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. В их составе на 69-й минуте мяч забил Валерий Громыко.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 17:32, Вашингтон
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