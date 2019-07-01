Футбол

Лиепая — Динамо (Минск) 1:1ProstoProSport 14:50

Лиепая — Динамо (Минск)
1 – 1
Матч завершён
Лига Европы, Квалификация, сегодня
Daugava Liepaja
Янис Икауниекс
12′
Додо
15′
18′
Александр Чиж
46′
Vladislav Lyakh
Georgi Tigiyev
49′
Сейду Яхая
Кристерс Тоберс
60′
72′
Nikita Demchenko
Дмитрий Билоног
79′
Егор Зубович
Кирилл Вергейчик
Amancio Fortes
Дан Спатару
82′
88′
Никита Капленко
Вадим Жулев
90′+6′
Футболисты солигорского «Шахтера» в первом матче стартового раунда квалификации Лиги Европы переиграли «Хайбернианс» из Мальты. Встреча, прошедшая в четверг в Солигорске на стадионе «Строитель», завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. В их составе на 69-й минуте мяч забил Валерий Громыко.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Минское «Динамо» спаслось в матче с «Лиепаей»

Советский спорт14:56

«Лиепая» — «Динамо Минск». Прогноз (к. 2.00) и ставки на матч квалификационного раунда Лиги Европы 11 июля 2019 года

LiveSport.ruвчера в 11:42

Минское «Динамо» стартовало в ЛЕ с ничьей, солигорский «Шахтер» — с победы

Матч ТВ15:04

Минское «Динамо» спаслось в матче с «Лиепаей», солигорский «Шахтёр» победил

Евро-футбол.ру15:02

Минское «Динамо» под руководством Гуренко сыграло вничью с «Лиепаей» в Лиге Европы

Спорт-Экспресс15:01

«Лиепая» - «Динамо» Минск: кто выиграет?

Все про Спорт рувчера в 13:25

Минское «Динамо» стартовало в ЛЕ с ничьей, солигорский «Шахтер» — с победы

Sportbox.RU15:04
Показать все источники
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 17:32, Вашингтон
Происшествия

35 человек пострадали из-за экстренной посадки самолета

Уточняется, что самолет следовал рейсом из Ванкувера в Сидней, однако недалеко от гавайских островов он попал в зону турбулентности и был вынужден совершить экстренную посадку.
Обновлено в 16:06
Происшествия

В отношении отца сестер Хачатурян возбудили уголовное дело

Обновлено в 14:03
Экономика

Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум на 4%

«Предусматривается установить величину прожиточного минимума за второй квартал 2019 года на душу населения в размере 11185 рублей, для трудоспособного населения — 12130 рублей, пенсионеров — 9236 рублей, детей — 11004 рубля», — сказано в пояснительной записке к документу.
Обновлено в 14:40
Политика

Путин и Зеленский впервые поговорили по телефону

Владимир Путин провел первые телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено в 11:58
Происшествия

Двое граждан РФ погибли из-за шторма в Греции

Пятеро иностранных туристов погибли в результате мощного шторма на греческом полуострове Халкидики, среди них было двое граждан России, сообщает Agence France-Presse.
Обновлено вчера в 20:57
Политика

Главу счетной палаты края Татьяну Давыденко отправили в отставку

Главу счетной палаты края Татьяну Давыденко отправили в отставку. Пускать журналистов на голосование депутаты отказались.
Обновлено в 10:28
Театры

Умер актер и режиссер МДТ Олег Дмитриев

В Санкт-Петербурге скончался актер и режиссер Олег Дмитриев.
Обновлено в 11:58
Единоборства

Боксер Лебедев завершил карьеру

Российский боксер Денис Лебедев завершил профессиональную карьеру, сообщает Sport24.
Обновлено в 08:53
Происшествия

Элина Сушкевич не признала вину

Накануне уголовное дело в отношении и.о. главного врача калининградского роддома № 4 Елены Белой и Элины Сушкевич было передано из второго следственного управления ГСУ СК России (с дислокацией в Санкт-Петербурге) в специализированный отдел по расследованию ятрогенных преступлений в Москву для дальнейшего расследования.
Обновлено в 16:07
Политика

«Всемирный конгресс украинцев» объявили нежелательным в России

Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность канадской неправительственной организации «Всемирный конгресс украинцев» (Ukrainian World Congress).
Обновлено в 14:16
Авто

Ford F-150 Nitemare от Roush - самый быстрый в мире пикап

Компания Roush заявила о том, что их Ford F-150 Nitemare является самым быстрым в мире пикапом.
Обновлено в 13:11
Теннис

Симона Халеп и Серена Уильямс сыграют в финале Уимблдона

Финал состоится в субботу, 13 июля. Для румынки это будет первый решающий матч на Уимблдоне в карьере.
Обновлено в 11:54
Общество

Названы сроки исчезновения самых массовых российских профессий

Профессии водителя и продавца, наиболее распространенные в России, исчезнут через 10 лет.
Обновлено в 15:03
Энергетика

Компанию «Нафтогаз» обязали снизить цену на газ для населения Украины

Правительство Украины обязало компанию «Нафтогаз» снизить цену на газ для населения. Об этом сообщается на сайте украинского кабмина.
Обновлено в 11:04
Интернет

В работе Twitter произошел сбой

На странице, информирующей о работе сервиса, Twitter подтверждает, что произошел сбой. На данный момент компания изучает эту проблему.
Обновлено в 15:24
Происшествия

Задержанный по подозрению во взятке замглавы ПФР подал в отставку

Заместитель руководителя Пенсионного фонда России (ПФР) Алексей Иванов подал в отставку с занимаемой должности, сейчас он находится в изоляторе временного содержания на северо-востоке столицы России.
Обновлено в 15:50
Экономика

Суд в Лондоне заблокировал активы Минца и его семьи на $572 млн

Высокий суд Лондона утвердил приказ, запрещающий бизнесмену Борису Минцу и троим его сыновьям отчуждать имущество на сумму в пределах $572 млн по всему миру.
Обновлено в 13:51
Политика

В офисе президента Украины прошли обыски

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины провело обыски в офисе президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 17:02
Музыка

Park Live снова пройдет в Парке имени Горького

Фестиваль Park Live, Москва, Парк имени Горького, 12-14 июля Ежегодный трехдневный open-air снова пройдет в московском Парке имени Горького, и должен сделать выводы из прошлогоднего, когда зрителям было все-таки тесновато.
Обновлено в 12:57
Общество

В Царское село начнут пускать раз в 30 дней и только по паспорту

По одному документу допускается покупка билета раз в 30 дней.
Обновлено в 14:10
Политика

Слова Меркель во время приступа прочитали по губам

Слова канцлера ФРГ Ангелы Меркель прочитали по губам. Об этом сообщает радиостанция Antenne Bayern.
Обновлено в 16:55
Культура

Группа Metallica выпустит детскую книжку

Рок-группа Metallica выпускает свою биографию в формате детской книжки, сообщает «Российская газета».
Обновлено в 12:16
Энергетика

Белоруссия хотела бы больше получать за транзит российской нефти

Белорусская «Гомельтранснефть Дружба» письменно уведомила «Транснефть», что хочет с августа этого года повысить действующий тариф на транспортировку нефти по трубам в Белоруссии на 21,7%, сообщил «Интерфакс».
Обновлено в 07:25
Здоровье

30% населения планеты страдают от болезней печени

Специалисты напоминают, что после того, как печень перестает перерабатывать токсины, начинает развиваться энцефалопатия.
Обновлено в 10:57
Общество

В Крыму понизилась температура морской воды

Обновлено в 14:22
Здоровье

Более 50 больниц Зауралья получат новое оборудование

Обновлено в 05:28
Наука

Четвертый реактор ЧАЭС полностью закрыли куполом

Купол над четвертым реактором ЧАЭС /©FlyCam Теперь власти Украины представили окончательный вариант металлического сооружения, призванного оградить радиоактивный очаг от окружающего мира.
Обновлено вчера в 15:29
Футбол

Появились фото гостевой формы «Атлетико». Она черная

В интернете появились изображения гостевой формы «Атлетико» на сезон-2019/20. Футболка выполнена в черном цвете.
Обновлено в 15:34
Происшествия

При пожаре на ТЭЦ в Мытищах погиб человек

Один человек погиб в результате пожара на ТЭЦ в Мытищах, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ГУ МЧС по Московской области.
Обновлено в 08:04
Единоборства

Хорхе Масвидаль: «Хочу сломать лицо Макгрегору»

Обновлено в 17:01
Как работают Яндекс.Новости?
Главное