Футбол
Лиепая — Динамо (Минск) 1:1ProstoProSport вчера в 14:50
Лига Европы, Квалификация, вчера
Стадион «Даугава»
Янис Икауниекс
|12′
Додо Иларио
|15′
|18′
Александр Чиж
|46′
Владислав Лях
Георгий Тигиев
|49′
Сейду Яхая
Кристерс Тоберс
|60′
|72′
Никита Демченко
Дмитрий Билоног
|79′
Егор Зубович
Кирилл Вергейчик
Амансиу Фортеш
Дан Спатару
|82′
|88′
Никита Капленко
Вадим Жулев
|90′+6′
Лиепая
Расстановка 4‑3‑3
35
Ралькевич
13
Юрковскис
33
Кейта
26
Иванов
2
Жулев
94
Спатару
4
Тоберс
5
Струмиа
77
Фрайдей
10
Икауниекс
9
Додо
49
Плотников
13
Залесский
25
Гаврилович
2
Чиж
15
Тигиев
18
Треботич
8
Капленко
6
Яхая
20
Билоног
7
Фатаи
27
Вергейчик
Динамо (Минск)
Расстановка 4‑3‑3
Футболисты солигорского «Шахтера» в первом матче стартового раунда квалификации Лиги Европы переиграли «Хайбернианс» из Мальты. Встреча, прошедшая в четверг в Солигорске на стадионе «Строитель», завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. В их составе на 69-й минуте мяч забил Валерий Громыко.
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Лига Европы 2019/2020. Прогноз аналитиков на матч квалификации Шахтер Солигорск – Хайбернианс
Букмекеры.рфвчера в 03:03
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